Najljepši poklon pod bor je "Teatar uz more" poklon bon

Niste sigurni što kupiti mami, tetki, baki, sestri ili onoj dragoj prijateljici?

Ili Vam možda nedostaje još onaj jedan znak pažnje da poklon bude savršen?

Imamo rješenje do kojeg se dolazi jednim klikom!

Sve ljubitelje kazališnih izvedbi ovih blagdana razveselite POKLON BONom omiljenog kazališnog festivala "Teatar uz more".

Poklon bon u vrijednosti 30,50 i 100 eura kupite na https://www.entrio.hr/ event/teatar-uz-more-poklon- bon-16772 i svojim najdražima priuštite ponajbolje kazališno iskustvo.

Kupljeni bon vrijedi godinu dana te donosioci bona sami biraju u bogatom cjelogodišnjem repertoaru Teatra uz more za koje izvedbe ga žele iskoristiti.

Poklon bon vrijedi za predstave za odrasle kao i za predstave za djecu s repertoara Teatra uz more.

"Još jedan kraj godine je pred nama te želimo iskoristiti ovu priliku da zahvalimo svim našim partnerima, kazališnim i producentskim kućama i svim glumcima na još jednoj godini više no ugodne suradnje.

Naravno, veliko hvala i našoj publici! Zahvaljujući vašoj vjernosti Teatar uz more prepoznat je kao vrijedan kulturni projekt.

U suradnji s našim medijskim partnerom portalom Dalmacija danas želja nam je nagraditi nekog od vas poklon bonom Teatra uz more u vrijednosti od 50 eura.

Našoj divnoj publici i onima koji će to tek postati želimo sve najljepše povodom nadolazećih blagdana te se veselimo novim druženjima na Teatru uz more." - Tadija Kolovrat, Teatar uz more