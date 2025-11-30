Najljepša adventska pozornica Dalmacije vraća se na Prokurative s više od 50.000 lampica i vrhunskim koncertima

Najistaknutiji blagdanski događaj na jugu Hrvatske ponovno stiže na splitske Prokurative 6. prosinca, donoseći izdanje koje će prema očekivanjima nadmašiti prošlogodišnjih više od 150.000 posjetitelja. Trg će i ove zime postati vizualni i društveni epicentar adventskog raspoloženja.

Ove godine Prokurative će biti obasjane s više od 50.000 lampica, koje će oblikovati upečatljiv vizualni identitet trga. Program uključuje svakodnevne glazbene večeri, bogat sadržaj za obitelji te veliko klizalište koje ostaje jedan od najpopularnijih zimskih motiva na ovoj lokaciji.

Glavni koncertni datumi

Siniša Vuco – 20. prosinca

Duško Kuliš – 27. prosinca

Grupa Dalmatino – 3. siječnja

Uz vodeća imena, publiku očekuju i nastupi brojnih izvođača koji obilježavaju regionalnu glazbenu scenu: Ružica Čović, Luka Nižetić, Marko Kutlić, Đani Maršan s klapom Munita, Klapa Šufit, Teo Grčić, Marino, kao i odabrani sastavi splitske live scene. Tijekom cijelog prosinca održavat će se i poseban program namijenjen djeci.

Gastro scena – četiri prepoznatljiva brenda

Za gurmanski dio adventskog doživljaja zaslužni su:

Bajamonti, Sette Sorelle, The Fat Boar i Cheersmas, svaki s vlastitom interpretacijom zimskih delicija, posebnih blagdanskih menija i signature pića.

Njihova ponuda, u kombinaciji s glazbenim programom i vizualnom produkcijom trga, stvara iskustvo koje je ovaj advent učinilo jednom od najatraktivnijih zimskih manifestacija u Dalmaciji.

"Ove godine poseban fokus stavili smo na širi i sadržajniji program, kao i na vizualnu prezentaciju prostora," ističu organizatori. "Cilj je bio zadržati emociju prošlih godina, ali nadograditi svaki element."

Manifestacija traje do 3. siječnja, kada je na rasporedu završni koncert Grupe Dalmatino.

Ulaznice & rezervacije

Dostupne putem službenog sustava Adriaticketa: https://shop.adriaticket.com/event-details/4524/advent-prokurative-2025