Najhladnija novogodišnja noć u posljednja 24 godine: Zagora duboko ispod nule

Novogodišnja proslava u Dalmaciji ove je godine donijela iznenađenje. Temperature su pale na najniže razine u posljednja 24 godine. Dok su mnogi uživali u vatrometima i slavlju, hladnoća je bila nemilosrdna, u planinama i Zagori termometri su zabilježili duboke minuse, a hladni val se spustio i do obale te otoka.

Dalmacija se jutros probudila pod oštrim zimskim uvjetima. Dok su termometri u Splitu pokazivali tek oko 2 °C, u zaleđu i planinskim predjelima situacija je bila znatno hladnija. U Sinju su zabilježene temperature od -8,8 °C, a u planinskim predjelima poput Blaca temperatura je pala i do ‑12,2 °C.

Na Mosoru, u mjestima Nisko i Veliki Kabal, termometri su pokazivali između ‑10,2 i ‑10,7 °C, dok su se i otoci osjetno ohladili – na Hvaru (Starogradsko polje) izmjereno je oko ‑2 °C, a u Blatu na Korčuli oko ‑4 °C.

Riječ je o vrijednostima koje jasno pokazuju koliko se hladan kontinentalni zrak slio preko planina i zarobio u kotlinama Dalmatinske zagore.

Jutros u 10 sati Dalmacija je imala znatne temperaturne razlike između obale i unutrašnjosti. U obalnim gradovima zabilježene su temperature iznad nule: u Zadru i Šibeniku oko 4–5 °C, u Splitu, Trogiru i na Hvaru oko 8 °C, u Makarskoj i na Braču (Bol) oko 7 °C, dok je u Omišu izmjereno oko 6 °C.

Unutrašnjost i Zagora bila je znatno hladnija, s temperaturama između ‑5 i 0 °C u mjestima poput Sinja i Knina.

Unatoč hladnoći, Splićani su dočekali Novu godinu na Rivi

