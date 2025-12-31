Led je okovao Dalmaciju: U Zagori već ponegdje ispod -10, "debeli" minusi tik uz obalu i unutrašnjosti otoka

Najluđa noć u godini ove je put postala i – najhladnija. Novogodišnja noć nad Dalmacijom donijela je pravi zimski udar, s temperaturama koje su se u planinama i Zagori strmoglavile duboko ispod ništice, a minus se spustio čak i do same obale i na otoke.

Očekivano najhladnije bilo je na Dinari. Na Sinjalu, najvišem vrhu Hrvatske na 1831 metar nad morem, u 22.45 sati izmjereno je čak –11,5 °C. Samo nijansu „toplija“ bila je Donja Tijarica sa –11,4 °C, a Dolića Draga je u isto vrijeme bilježila –10,7 °C. U Nisku je izmjereno –9,9 °C, dok je na Dinari, Velikoj Duvjakuši (1632 m) termometar stao na –9,3 °C. Riječ je o vrijednostima koje jasno pokazuju koliko se hladan kontinentalni zrak slio preko planina i zarobio u kotlinama Dalmatinske zagore.

Minus je stisnuo i druga poznata „hladna žarišta“. Šabića Staje na Biokovu bilježe–7,8 °C, potom slijede naseljena područaj Dalmatinske zagore Studenci OŠ na –7,7 °C, Cista Velika na –7,1 °C, a u Sinju je u istom terminu izmjereno –6,2 °C. U Muću je bilo –6,5 °C, u Hrvacama –4,9 °C, a u Kninu –4,6 °C. Takve vrijednosti znače da je nova godina dočekana uz škripanje leda pod nogama, smrznute lokve i kristale inja po poljima.

Ono što ovu noć čini posebnom jest činjenica da je minus zahvatio i dobar dio obale te otoka. U Marini, naselju Dolactik uz more, izmjereno je –7,0 °C, što je za priobalje iznimno rijetka vrijednost. U Zatonu kraj Šibenika termometar je pokazivao –3,9 °C, dok je u Bilicama – Vruljama bilo –4,5 °C. Na krajnjem jugu, u Stonu se temperatura spustila do –0,8 °C, a u Župi dubrovačkoj – Kuparima na –0,2 °C.

Ledena noć nije poštedjela ni otoke. Šolta je zabilježila prave zimske minuse: u Grohotama polje mjerilo je –5,9 °C, a u samim Grohotama –5,4 °C. Na Hvaru je u Starome Gradu temperatura pala na oko –3 °C, u Vrboskoj na –2,8 °C, a negativu su imale i neke hvarske uzvisine poput Dola – Sv. Ane. Na Braču je u Milni izmjereno –1,2 °C, dok je na sjeveru Jadrana, na Dugom otoku u Žmanu, temperatura bila –0,5 °C. Minus se dakle proširio gotovo cijelim dalmatinskim arhipelagom, što najbolje govori koliko je snažan bio prodor hladnog zraka.

U većim priobalnim gradovima, poput Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika, živa u termometru uglavnom se zadržala oko ništice ili tek stupanj, dva iznad nje – najčešće između 0 i 2 °C. U Kaštelima i splitskim kvartovima vrijednosti su se kretale od oko 0 do 2 °C, ali uz pojačan vjetar – najčešće buru ili sjeverac – osjećaj hladnoće bio je osjetno izraženiji. u Žrnovnici se pak mjeri -2°C. Najtopliji su Rivanj i Olib sa 6°C te Veli Rat na Dugom otoku s čak 8°C.

Kombinacija vedrog neba, suhog zraka i slabljenja vjetra omogućila je snažno noćno ohlađivanje tla, zbog čega su se temperature ponegdje spustile i više od deset stupnjeva ispod nule. Hladnoća se ovoga puta prelila i na obalu i na otoke.

Novogodišnja noć tako je diljem Dalmacije ima "Okus" prave zime – od najhladnijih kotlina Dinare, preko promrzlih vinograda Zagore, do pravih zimskih mrazeva u unutrašnjosti dalmatinskih otoka. Ako izlazite, ubicite se jako toplo!

Prognozu za sljedeće dane pročitajte ovdje: