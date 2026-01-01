Kaštelani ušli u Novu godinu uz grupu Viva i vatromet

Kaštelani su Novu godinu dočekali uz glazbu, ples i dobro raspoloženje, ne dopuštajući da im niske temperature pokvare slavlje. Unatoč hladnoj večeri, građani svih generacija odlučili su Novu godinu dočekati na otvorenom, uz nastup popularne grupe Viva.

Topla atmosfera među okupljenima, pjesma uglas i odbrojavanje do ponoći stvorili su pravi blagdanski ugođaj. Grupa Viva pobrinula se za energičan glazbeni program i rasplesanu publiku, a hladnoća je pala u drugi plan zahvaljujući dobroj zabavi i pozitivnoj energiji.

Ulazak u Novu godinu obilježen je čestitkama, zagrljajima i vatrometom, a Kaštela su još jednom pokazala kako znaju organizirati veselo i srdačno slavlje. Iako je zima pokazala svoje lice, dobra glazba i zajedništvo bili su jači, ostavljajući lijepu uspomenu na početak nove godine.