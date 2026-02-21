Najgledaniji hrvatski film u povijesti ruši sve rekorde, ali mnogi kažu da je pun glupih fora. Znate li koliko je Svadba koštala hrvatske građane?

Hrvatski film Svadba redatelja Igora Šeregija postao je najgledaniji film u povijesti Hrvatske s ukupno 522.106 gledatelja (zaključno s 9. veljače 2026.), čime je srušio 28 godina star rekord koji je držao film Titanic s 495.000 gledatelja.

U Bosni i Hercegovini film je privukao dodatnih 202.063 gledatelja, pa ukupna brojka za Hrvatsku i BiH iznosi 724.169 gledatelja, dok je na regionalnoj razini premašio milijun posjetitelja. Osim domaćeg i regionalnog uspjeha, "Svadba" je zabilježila veliku gledanost i u Austriji, potvrdivši status najuspješnijeg hrvatskog filmskog naslova posljednjih desetljeća.

Kao što ste vjerojatno čuli ukoliko ne živite pod kamenom, radi se o komediji koja kroz humor i obiteljske napetosti prati priču o Miljenku, uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj pedeseti rođendan saznaje da mu je poslovno carstvo pred bankrotom, dok mu istovremeno kći iz Londona objavljuje da je trudna, a otac djeteta je sin srpskog ministra što dovodi do "niza urnebesnih i emotivnih situacija u obiteljskom i međunarodnom kontekstu."

U glavnim ulogama pojavljuju se Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, uz niz poznatih regionalnih glumaca koji dodatno obogaćuju bogatu glumačku postavu ovog filmskog hita.

Ocjena 7.7 na IMDB-u

No, je li Svadba zaista najbolje što Hrvatska komedija može dati? Gledatelji su film na IMDB-u ocijenili ocjenom 7.7 što je samo mrvicu niže od, primjerce, filma Kako je počeo rat na mom otoku koji se dugo vremena smatrao najboljom hrvatskom komedijom u povijesti.

Na IMDb-u su reakcije publike podijeljene, ali prevladava kritički ton. Dio gledatelja film opisuje kao razočaranje, zamjerajući mu “cringe” humor, istrošene i predvidljive šale te dojam razvučenog skeča bez prave emocije i ritma. Jedna od recenzija, naslovljena “A lot of cringe and a few good jokes”, navodi kako se film previše oslanja na poznate obrasce srpskog i hrvatskog humora, ali uz mnogo neugode i istrošenih pošalica, uz zaključak da je “postojalo potencijala, ali izvedba djeluje ravno i umorno”.

U osvrtu pod naslovom “All Ceremony, No Soul: Why Svadba (2026) Fails” film se opisuje kao mlaka i predugačka skica, uz primjedbe da su političke šale lijene, a emocionalni trenuci isforsirani. Pojedini gledatelji ističu kako su se nasmijali tek nekoliko puta te da su “većina ‘šala’ predvidljive i potrošene”, dok dio publike zamjera pretjerano oslanjanje na psovke, uz komentar da “psovanje samo po sebi nije humor”. Ipak, ima i onih koji navode da film donosi poneke iskrene komične trenutke i da je, unatoč manama, gledljiv kao lagana komedija, premda su očekivanja dijela publike očito bila veća.

Anđelo Jurkas: Prvi hrvatski film koji se isplatio

Redatelj Anđelo Jurkas na Facebooku je otkrio zanimljiv podatak. Svadba je, naime, jedan od rijetkih hrvatskih filmova koji su više zaradili nego se na njega potrošilo .

"Svadba je prvi hrvatski igrani "komercijalni" film ili jedan od superrijetkih koji se ekonomski isplatio i vratio trošak ulaganja na klasičnu ekonomsku foru input output.

Dakle, trošak produkcije filma je cca 1 000 000 E (milijun Eura). Od čega im je HAVC dao 850 000 eura . Da bi ga producent filma vratio i opravdao i došao na nulu a ka break even u kinima ga mora vidjeti cca 400 000 ljudi. Koliko su upravo zakucali nakon dva tjedna prikazivanja", otkrio je Jurkas na Facebooku.

Svadba je, dakle, HAVC koštala 850 tisuća eura i jedan je od rijetkih komercijalno isplativih filmova koje je financirao HAVC. Dakle, ne može im se prigovarati zbog troška.

HAVC je film podržao s 852.253,96 eura, zaradili su više od 2.7 milijuna u prva dva tjedna

I zaista, Svadba je jedan od rijetkih filmova koje financiramo, a da ih ljudi zapravo gledaju.

Prema prvim podacima, Svadba je u prvih 13 dana prikazivanja zaradila 2.7 milijuna eura, a konačan iznos bit će višestruko veći.

Nastanak i snimanje filma podržao je Hrvatski audiovizualni centar kroz nekoliko javnih poziva.

Film Svadba odobren je u sljedećim kategorijama javnih poziva HAVC-a za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva:

Javni poziv za poticanje razvoja scenarija u 2017. godini – 3.981,68 €;

Javni poziv za poticanje razvoja projekata u 2019. godini – 13.272,28 €;

Javni poziv za poticanje proizvodnje filmova u 2023. godini – 800.000,00 €;

Javni poziv za poticanje distribucije filmova u 2025. godini – 35.000,00 €“.

Ukupno se za različite svrhe, dakle, radi o 852.253,96 eura.

Napadi zbog radnje filma i odličan PR. Nije moglo proći bez Crkve

Svadba je, slažili su se mnogi kritičari, imala sjajan marketing dok je humor bio, kako navode neki, "plitak i prvoloptaški".

Društvene mreže danima su forsirale influensere koji su išli gledati film, a PR se pobrinuo da o Svadbi pričaju svi živi.

Naravno, nije moglo proći i bez poziva na bojkot.

Film “Svadba” je, naime izazvao je i oštre reakcije dijela crkvenih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Gvardijan Franjevačkog samostana u Mostaru fra Mario Knezović ocijenio ga je “velikom podvalom pod krinkom humora”, ustvrdivši da se u filmu “na suptilan način etiketira jednu populaciju, posebno Hrvate iz Hercegovine” te da se šalje “kriva slika o službenicima Crkve, kako Katoličke tako i Pravoslavne”.

U redovitoj objavi na YouTube kanalu naveo je i kako se publici nudi sadržaj u kojem su “teške psovke i nekoliko nedoličnih bludnih scena”, te je kritizirao vlast u Zagrebu riječima: “brani Thompsona, a financira filmove koji nisu na čast Domovini?”

U sličnom tonu reagirala je i Župa Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku, koja je 11. veljače pozvala na bojkot filma, navodeći kako on vulgarno spominje Boga i najvažnije dijelove vjere, te da sloboda umjetničkog izražavanja “nije neopoziva i da ne smije vrijeđati vjerske osjećaje”, uz poruku da će moliti za sve umjetnike, glumce i redatelje koji, kako navode, na sličan način vrijeđaju vjerske slobode.

