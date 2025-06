Najduhovitiji bračni par Đurđa i Franko stižu po osmi put u Split

Daleko najpoznatiji i najpopularniji kazališni bračni par, Đurđa i Franko (Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca), vraćaju se u Dalmaciju!

Po prvi put gostovat će u Metkoviću na Ljetnoj sceni GKS-a 25. lipnja u 21h.

Idućeg dana, 26. lipnja vraćaju se u Split gdje će čak osmi put na Teatru uz more izvesti svoju popularnu komediju "Casabianca".

"U više stotina izvedbi na Teatru uz more malo kada smo imali priliku vidjeti publiku da tako reagira na neku predstavu kao što je to Casabianca. Stoga nismo iznenađeni što je i ovaj put izvedba još malo pa rasprodana. Nije samo Split iznimka. Prošli su cijelu Hrvatsku i svugdje je bio urnebes. Đurđa i Franko postali su sinonim za više od dva sata smijeha koje redovito priušte našim gledateljima. Drago nam je što ovog puta konačno stižu i do Metkovića gdje će po prvi put izvesti Casabiancu i ne sumnjamo oduševiti stanovnike doline Neretve. Pozivamo stoga sve ljude željne smijeha iz Metkovića, Ploča, Opuzena, Komina, svih okolnih mjesta pa i Čapljine i ostatka Hercegovine da im se pridruže 25. lipnja na Ljetnoj sceni GKS-a jer smijeh ne poznaje granice!" - Damir Bubalo, Teatar uz more.

Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca svojim bračnim dogodovštinama redovito nasmijavaju Hrvatsku.

Prikazujući na vrlo duhovit način prosječan život bračnog para nasmijali su na tisuće ljudi u posljednjih godinu dana. Predstava je brzo osvojila srca publike svih generacija jer ma koliko se vremena mijenjala neke stvari uvijek ostaju iste!

Oni su Đurđa i Franko!

Upoznali su se 60-ih.

Ona je bila poduzetna, a on nagovorljiv.

On kaže da je ona bila nasrtljiva, a ona da je on bio mlakonja.

Gledali su Casablancu i započeli romansu. Bilo je lijepo dok je trajalo.

A onda je došao brak. Pa djeca.

Komunizam pa kapitalizam.Partija pa stranke.

Trendovi su se mijenjali, a Đurđa i Franko trajali. Ne bez problema.

Jer kao što bi rekao Franko: Život se more opisat z tri besedi. Vavek neki k...

ULAZNICE:

online na www.entrio.hr

METKOVIĆ:

Blagajna GKS Metković: radnim danom od 9 do 13h

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)

INFO i REZERVACIJE 091 795 7260