Najava za vikend u Rusulici: Ovoga petka privatna zabava, ali u subotu nastupa Smart Bend - iće, piće i provod za 47 eura po osobi!

Rusulica u kontinuitetu potvrđuje status omiljenog mjesta za dobru spizu, glazbu i druženje! Ovoga petka prostor Rusulice rezerviran je za privatnu zabavu, što je ujedno i podsjetnik da je Rusulica mjesto gdje možete organizirati i privatan događaj, bilo da je riječ o rođendanu, domjenku, poslovnom okupljanju ili proslavi posebnog trenutka.

U subotu, 18. listopada provod je zagarantiran uz Smart Bend, s početkom u 20h.

Za 47 eura po osobi, gosti uživaju u potpunom gastro doživljaju:

Predjelo:

Dalmatinski pršut i panceta Badanj,

vrhunski sirevi iz Puđe – meki i tvrdi kravlji,

pašteta od tune i nezaobilazna francuska salata.

Glavno jelo: sporo pečena teletina s restanim krumpirom,pljukanci s pršutom i tartufima i pileći tingulet na kremastoj palenti.

U cijenu su uključeni:

Sokovi, mineralna i voda, Karlovačko pivo, te vino kuće (bijelo i crno). Ostalo piće dostupno je uz nadoplatu.

Rezervacije su obavezne zbog ograničenog broja mjesta: +385 95 313 0307.

Studenti ne zaboravite - uz predočenje x-ice, ostvarujete popust od 10 eura, pa cijena večere za njih iznosi samo 37 eura.

Iz Rusulice poručuju: "Kod nas se svaka večer pretvara u uspomenu, a svaka proslava u priču koju gosti pamte. Bilo da slavite rođendan, planirate domjenak ili jednostavno želite uživati uz dobru glazbu i spizu – dobrodošli ste u Rusulicu."

Subota u Splitu ima svoju adresu - Rusulica, gdje se vikend doživljava punim plućima, uz poznati moto: "Ne smije nikome ništa falit."