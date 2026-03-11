Najava koncerta: Dreamers – Bijelo Dugme Tribute u BackBaru Plana B

Jedan od omiljenih splitskih klubova za dobar provod i vrhunsku live svirku, BackBar Plan B, ove subote, 14.3., opet postaje mjesto gdje se okupljaju ljubitelji rock klasika. Na pozornicu stiže Dreamers, bend koji već godinama uspješno izvodi tribute repertoar legendarnog Bijelog Dugmeta, jednog od najpopularnijih bendova ovih prostora svih vremena.

Publika koja je već imala priliku slušati Dreamerse u Plan B-u zna što očekivati - večer ispunjenu energijom, emocijama i bezvremenskim hitovima koji su obilježili generacije. Od prvih taktova bit će jasno da je riječ o koncertu na kojem se pjeva uglas, nazdravlja s prijateljima i uživa u opuštenoj atmosferi kakvu samo rock klasici mogu stvoriti.

Na repertoaru će se naći najveći hitovi Bijelog Dugmeta poput “Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac”, “Hajdemo u planine”, “Ne spavaj mala moja muzika dok svira”, “Đurđevdan”, “Ružica si bila” i brojni drugi bezvremenski rock klasici koji i danas pune klubove i spajaju generacije.

BackBar Plana B već je godinama poznat kao splitska štacija za dobre provode, mjesto gdje publika dolazi zbog odlične atmosfere, bliskog kontakta s bendovima i koncerata koji se pamte. Upravo zato Dreamers i publika u ovom prostoru imaju posebnu kemiju, a svaki njihov povratak rezultira večeri ispunjenom pjesmom, plesom i nostalgijom za zlatnim vremenima rocka.

Ako ste ljubitelj bezvremenskih rock hitova i opuštene klupske atmosfere, subota, 14. ožujka u BackBaru Plana B rezervirana je za večer posvećenu glazbi koja nikada ne izlazi iz mode. Vidimo se na još jednom koncertu koji će pokazati zašto su pjesme Bijelog Dugmeta i dalje neizostavan dio svakog dobrog provoda.

Ulaznice i paketi su dostupni ovdje.