Na Teatar uz more stiže splitski hit

Ove srijede, 8. listopada u 20 sati Teatar uz more otvara svoju jesensku sezonu u dvorani Lora.

Prva po redu, u bogatom repertoaru koji nas očekuje ove jeseni i zime, je komedija splitske Playdrame "Dalmatinska kuhinja" u izvedbi Vande Boban Jurišić (u alteraciji s Nadeždom Perišić Radović) i Zdravka Vukelića.

"Ovu sezonu odlučili smo otvoriti s domaćinima u gostima. Po prvi put na Teatru uz more sudjeluje splitska Playdrama s njihovom hvaljenom predstavom Dalmatinska kuhinja. Iako nam je ovo tek prva zajednička suradnju unaprijed se radujemo budućima, a da za Dalmatinsku kuhinja postoji interes dokazuje i podatak kako je ova izvedba već skoro rasprodana. Još je malo ulaznica u prodaji za ovu izvedbu pa sve koje žele uživati s nama u odličnoj recepturi Playdrame pozivamo da požure po svoje ulaznice." - Tadija Kolovrat, Teatar uz more.

"8.10. u Lori na otvaranju jesenske sezone Teatra uz more dođite vidit šta smo mater i ja, pod kuhačom Playdrame, skuvali u svojoj Dalmatinskoj kuhinji. Živili i vidimo se u Lori!" - Zdravko Vukelić.

Kuhinja je u Dalmaciji samo središte života. U njoj se obitelj zbližava ali i rješava najteže životne probleme. Tu se stvaraju uspomene, tu se grinta, dijele životni savjeti i nije za ludu nekoć u Dalmaciji obiteljski ručak bio svetinja na kojeg nisi smio kasniti.

Po prvi put na Teatra uz more stiže splitsko kazalište Playdrama sa svojom nagrađivanom predstavom Dalmatinska kuhinja u režiji Hrvoja Korbara. Nastala po motivima i tekstovima iz kultne kuharice Dalmatinska kuhinja Dike Marjanović Radice donosi nam, uz šufigane tikvice, tipičan odnos dalmatinske matere i sina. Uz sjajne dijaloge budi nostalgiju i razumijevanje bez sladunjavosti i negativnosti što baš obu predstavu razlikuje od drugih.

"Dalmatinska kuhinja" prelijepa je predstava o tome koliko smo spremni zaigrati život s onim kartama koje su nam dodijeljene. Propituje hoćemo li u tom receptu kalkulirati i izvoditi "finte", maskirati poteze i shvaćati onoga drugoga kao protivnika, ili ćemo ga prihvatiti kao igrača bez kojeg naša igra nema isti smisao, isto odrastanje, iste uspomene, isti život.

U nastavku programa na Teatru uz more pogledajte: 14.10. u 20h - DOĐI GOLA NA VEČERU - HNK ŠIBENIK 23.10. u 20h - URŠULA PJEVA TEREZU, GABI, JOSIPU, MERI, RADOJKU - glazbena večer ANA URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE 29.10. u 20h - PROFESIONALAC - HNK ZADAR 9.11. u 20h - KAD U VOJSKU POĐEM - ZLATAN ZUHRIĆ ZUHRA I TIN SEDLAR

ULAZNICE: ONLINE na www.entrio.hr INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 SPLIT: knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)