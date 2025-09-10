Može li wine bar opstati u Splitu? 

Ljudi u Dalmaciji, mogli bismo tvrditi, štuju dvije vrste kapljice- onu vinsku i onu od maslinovog ulja, dapače to su možebitno dva glavna sastojka svakog poštenog “obida”.

Bijelo vino za preko ljeta, crno vino zimi, vino od kuće, mlado vino, odležano, ono iz posebne bačve, ukratko vino ima mnogo identiteta, a još izraženiji osjećaj pripadnosti pa tako točno znamo odakle koje vino dolazi i, kako bi se u Dalmaciji reklo- čigovih je kuća.

Očigledno postoji kultura pijenja vina, bilo da je u pitanju gemišt, bevanda ili vino s mantrom “kad piješ, ne vodni”, no postoji li- među našim svijetom i navika posjećivanja wine barova?

I tako tragajući za zaokruženim iskustvom: hrana + zvučnije vinsko ime ili etablirano, kako vam draže, naišla sam na Lardo u Splitu.

Lardo je mali wine & nešto za čalabrcnuti bar nasuprot “ZAPA” na onom platou ispred zgrada- kako li sam ovo opisala- izvinite (znat će Google gdje je Lardo).

Moderan interijer, broj stolova koji stane na prste dvije ruke, simpatičan štekat i vinska karta da ti pamet napravi salto.

Svakako, svako vino možete dobiti na čašu, ali boca je itekako bolja opcija.

Nema smisla nabrajati vina koja stanuju na ovoj adresi, ali itekako vas ima smisla pozvati da ih dođete probati.

Kako sam ja zakleta zaljubljenica u život, ljepši naziv za hedonista tako moja kapljica mora upasti u dobru papicu.

U Lardu osim vina stanuje i domaći drniški pršut, kobasice, sirevi, ali i najveći tatarski biftek ikada (a probala sam ih mnogo- posvuda- možete me slobodno zvati da vam kažem gdje da ne idete).

Osim ovih svih gore nabrojanih razloga zašto da već sutra zovete i rezervirate stol ima još jedna posebnost oko ovog mjesta, a to je Damir. Damira sigurno znate, negdje ste ga već sreli, on je među starijim splitskim somelijerima i ovo iskustvo čini drugačijim po mnogočemu.

Damir kao reprezentativni član garde “Stare Škole” uči vas življenju u sadašnjem trenutku kroz iskustvo posjeta Lardu. Kao “one man band” drži ne 3 kantuna ove kuće nego 4, a i štekat. Dok vam zaljubljeno priča o vinu, servira hladnu platu i melje biftek za tatarski, a u nekim momentima čini se da poput hobotnice puni čitavi Lardo svojom prisutnošću.

I onda uz čašicu razgovora čuješ priču koja stoji iza Larda, kako je do svega došlo i zaključiš da nam je svima potreban jedan Lardo u životu i zaželiš im svu sriću da se priča daleko pročuje, a Lardo bude pun u inat svakom propalom wine baru u Splitu.