Momčilo Otašević pred sudom zbog tajnog snimanja socijalne radnice i bivše partnerice: "Ne osjećam se krivim"

Nakon što je lanjskog proljeća uložio prigovor na izdani kazneni nalog Općinskog kaznenog suda u Zagrebu kojim je bio osuđen na uvjetnu kaznu zbog dva kaznena djela neovlaštenog snimanja bivše supruge, ali i socijalne radnice, do Momčila Otaševića (36), poznatog crnogorskog i hrvatskog televizijskog i kazališnog glumca, raspravna sutkinja nije uspijevala doći pa se obratila za pomoć zagrebačkoj policiji.

Naime, nakon niza vraćenih sudskih poziva, policajci su Otaševiću uspjeli uručiti poziv za sudsko ročište pa je danas s vidnom nelagodom sjeo na optuženičku klupu zagrebačkog suda zbog samo jednog kaznenog djela. Jer u međuvremenu je bivša partnerica, poznata hrvatska glumica Jelena Perčin, a u čiji je hodnik stana, iznad ormarića s brojilima i skrivenog iza dvije letvice, 2023. godine postavio mali crni uređaj dimenzija 6 x 8 cm kako bi je prisluškivao, povukla prijedlog za kaznenim progonom, piše Jutarnji.

No, socijalna radnica D. B., koja je s Otaševićem 27. veljače 2023. od 12:45 do 15:18 sati u službenim prostorijama Hrvatskog centra za socijalni rad vodila nejavni razgovor koji je snimio mobitelom bez njezina znanja i odobrenja, a riječ je o osobi koja je inače vodila postupak obveznog savjetovanja uoči razvoda glumačkog para, na kaznenom progonu je ustrajala te je postavila i imovinskopravni zahtjev težak 10.000 eura.

Na upit raspravne sutkinje je li razumio što mu se stavlja na teret i smatra li se krivim, glumac dvojnog državljanstva i s mjesečnim prihodima od 5000 eura kao samostalni djelatnik odgovorio je da je sve razumio, ali da se ne krivim ne osjeća.

Iako je glumčev odvjetnik Imon Choudhury predložio, među ostalim, i da se s rasprave isključi javnost radi zaštite obiteljskih prilika, odnosno djece okrivljenika, sutkinja je taj prijedlog odbila, navodeći da se kazneno djelo odnosi na neovlašteno snimanje djelatnice CSS-a kao službene osobe. Na idućoj raspravi bit će saslušana oštećena D.B., a pregledat će se i jednosatna snimka spornog snimljenog razgovora. Također će se, na prijedlog obrane, zatražiti od CSS-a postoji li zapisnik navedenog razgovora, s obzirom na to da Choudhury ukazuje da se "ne može raditi o neovlaštenom snimanju ako postoji zapisnik istog jer da je time sadržaj tog razgovora onda dostupan i javnosti".

Podsjetimo, sporne snimke isplivale su van nakon što je Perčin uočila da Otašević, nakon što se iselio iz zajedničkog stana, raspolaže pojedinim informacijama koje mu je samo ona mogla reći, a nije. Pa je posumnjala da je prisluškuje i u ožujku 2024., nakon što je maknula dvije letvice između gornje i donje plohe ormarića, na pod je ispao mali crni uređaj koji je fotografirala i predala policiji.

U prostorijama Službe općeg kriminaliteta reproducirali su joj snimke na kojima je prepoznala svoj glas, a kriminalisti su, analizirajući uređaj koji im je glumica predala, otkrili da je bio spojen na računalo putem USB kabela i na kojem je bila datoteka s ukupno 41 WAV snimkom veličine 3,21 GB. Bio je to okidač da policija tijekom istraživanja Otaševiću pretraži stan, auto i sef.

I tom su prilikom pronašli više mobitela, raznih USB stickova i memorijskih kartica s gotovo 10 tisuća audiozapisa, među kojima su i razgovori na kojima se čuje glumičin glas, kao i onaj socijalne radnice koja je ostala neugodno iznenađena činjenicom da ju je snimao, iako je uočila da je bio fokusiran i usredotočen na mobitel tijekom njihova susreta u CSS-u.

Zanimljivo je i da su istražitelji pronašli jednu snimku od minute na kojoj Otašević govori nekome: "Brzinski sam preslušavao, a doma ne mogu slušati jer nisam sam... a ni ovo nije loše imati, čisto da sam upućen."