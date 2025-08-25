Milka sladoled s perecima – savršeni spoj slatkog i slanog

Iako je kraj kolovoza, ljeto još uvijek traje – taman dovoljno dugo da isprobate sladoledne novitete koje ste propustili isprobati, a među njima je i najslađe iznenađenje: novi Milka sladoled s perecima!

Riječ je o kremastom kakao sladoledu s punjenjem od slanih pereca, obogaćenim preljevom od mliječne čokolade s alpskim mlijekom, u kojoj se kriju hrskavi komadići slanih pereca.

Ovaj savršeni balans nježnog Milka okusa i hrskave slane note pereca pretvara svaki zalogaj u nezaboravno iskustvo. Kombinacija koja spaja najbolje iz svijeta čokolade i osvježavajućeg sladoleda namijenjena je svima koji vole uživati u novim, jedinstvenim poslasticama. Milka sladoled sa slanim perecima nije samo desert – on je trenutak zadovoljstva, iznenađenja i uživanja u malim radostima svakoga dana.

Idealna poslastica za ljetne dane, druženja s prijateljima ili kao mala nagrada samo za vas.

Ovo je okus koji jednostavno morate probati.