Matija Cvek stiže u Split, a publici sprema premijernu izvedbu s grupom LELEK

Ljeto u Splitu ima svoj poseban ritam – more, sunce, vreva grada i zvuci dobre glazbe koji ispunjavaju tople večeri. Ovog srpnja, taj će ritam dodatno začiniti jedan od najperspektivnijih glazbenika nove generacije – Matija Cvek. Popularni pjevač i autor, čije su pjesme “Nasloni se” i “Ptice” osvojile publiku širom regije, stiže na Split Park festival, u petak, 11. srpnja od 21 sat, gdje će nastupiti pred dalmatinskom publikom na otvorenoj ljetnoj pozornici.

“Uvijek se jako veselim nastupima u Dalmaciji, pogotovo ljeti. Ima nešto posebno u toj atmosferi, ljudi su opušteni, raspoloženi za pjesmu i ples. Split ima svoj ritam, svoj duh i kad nastupam tamo, uvijek to doživim kao privilegij,” kaže Matija, koji je do sada u Splitu ostvario niz nezaboravnih nastupa.

Iako mu je ovo prvi susret sa Split Park festivalom, očekivanja su visoka:

“Ovo mi je prvi put na Split Park festivalu i baš me veseli jer sam čuo jako puno lijepih stvari o lokaciji i energiji festivala. Split mi je kroz godine postao jako drag, imao sam nekoliko nezaboravnih nastupa – od manjih klubova do većih pozornica – ali svaki put osjećaj je isti, a to je nezaboravni provod.”

Cvek je danas prepoznatljiv po svom autentičnom glazbenom izričaju koji spaja soul, pop i r’n’b, te iskrenim tekstovima koji publiku osvajaju na prvo slušanje.

“Mislim da sam danas izvođač koji zna što želi reći kroz glazbu. Volim emociju, volim groove i volim kad se publika može prepoznati u pjesmama, a istovremeno me tjera da stalno rastem kao glazbenik,” priznaje.

Njegovi hitovi “Nasloni se” i “Ptice” već su postali svojevrsne himne ljubavi i ranjivosti, iako kaže da nije mogao predvidjeti njihov uspjeh:

“Iskreno, nikad ne možeš biti siguran. Imaš neki osjećaj da je pjesma posebna, ali dok ne izađe van, to je uvijek pitanje. I ‘Nasloni se’ i ‘Ptice’ su nastale vrlo iskreno, bez kalkulacije, i možda baš zato su pronašle put do ljudi.”

Na splitskom koncertu publika može očekivati eksploziju dobre energije i novih trenutaka za pamćenje.“Dolazim sa svojim bendom The Funkensteins. Vjerujemo da će biti večer za pamćenje – puno energije i dobre glazbe. Drago mi je da će mi se u Splitu pridružiti LELEK s kojima ćemo premijerno izvesti novi singl ‘Pristajem’,” otkriva Matija.

Iako koncerti za njega znače čistu energiju, studio je mjesto na kojem gradi pjesme koje publika s nestrpljenjem očekuje. “Volim oboje. Studio mi je mjesto tišine i detalja, a pozornica je čista energija. Proces stvaranja najčešće krene iz nekog motiva ili fraze, pa se to razvije u glazbu i tekst. Nekad sve ide brzo, nekad traje tjednima. Bitno mi je da svaka pjesma prođe kroz mene, da je ne izbacim van dok ne osjetim da je ‘moja’.”

A nakon reflektora i aplauza, Matija najradije bira jednostavne ljetne rituale.

“Volim tišinu, plivanje i dobru knjigu. Ljeto mi je važno da resetiram glavu i napunim se za nove izazove.” Za kraj otkriva i da ga uskoro očekuju novi glazbeni projekti:

“Radim stalno! Trenutno sam u fazi kada slažemo mozaik za nešto veće. Bit će sigurno novog materijala uskoro – možda jedan singl prije jeseni, a onda polako i prema albumu. Ne žurim, ali radim s guštom.”

Ulaznice za koncert Matije Cveka možete nabaviti preko sustava entrio. Ovaj festival već nekoliko godina donosi jedinstveni spoj glazbe, zajedništva i opuštene atmosfere pod vedrim nebom, u prostoru koji je postao simbol ljetnih večeri u Splitu. Više informacija o festivalu možete saznati putem službenih kanala i društvenih mreža Instagram i Facebook.