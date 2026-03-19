Marokanci: Podržavamo odluku da se Senegalu oduzme titula

Kraljevski marokanski nogometni savez oglasio se u slučaju oduzimanja titule prvaka Afrike reprezentaciji Senegala. Nakon što su Senegalci pobijedili upravo Maroko u finalu Afričkog kupa nacija, titula im je oduzeta, a Maroko je postao prvak, piše Index.

Razlog zbog kojeg je za zelenim stolom došlo do odluke o pobjedi Maroka 3:0 bez borbe je prestanak igranja Senegalaca u jednom trenutku utakmice. Odstupili su s terena, ali je utakmica nastavljena. Ovih su dana upućene brojne kritike afričkom nogometnom savezu zbog takvog poteza, ali Marokanci su ga rado prihvatili.

Najprije se Maroko žalio, a sad će se žaliti Senegal

"Pozdravljamo odluku kojom su potvrđena pravila po kojima se moraju održavati međunarodni turniri. Od kraja finalne utakmice držimo se istog stava, a to je da se primijene pravila nogometa. Sad je i potvrđeno da u samoj utakmici pravila nisu ispoštovana.

Od početka se borimo svim dozvoljenim sredstvima za pravdu, kako bismo zadržali integritet natjecanja. Odluka da se Senegalu oduzme titula učvršćuje kredibilitet natjecanja u afričkom nogometu", objavili su Marokanci.

Odmah nakon finala, koje se igralo prije dva mjeseca, Marokanci su uložili žalbu. Sad će je uložiti Senegalci te ići na Sportski arbitražni sud u Lausannei u Švicarskoj. Proces bi mogao potrajati godinu dana.