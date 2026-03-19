Close Menu

Marokanci: Podržavamo odluku da se Senegalu oduzme titula

Ovih su dana upućene brojne kritike afričkom nogometnom savezu zbog takvog poteza, ali Marokanci su ga rado prihvatili

Kraljevski marokanski nogometni savez oglasio se u slučaju oduzimanja titule prvaka Afrike reprezentaciji Senegala. Nakon što su Senegalci pobijedili upravo Maroko u finalu Afričkog kupa nacija, titula im je oduzeta, a Maroko je postao prvak, piše Index.

Razlog zbog kojeg je za zelenim stolom došlo do odluke o pobjedi Maroka 3:0 bez borbe je prestanak igranja Senegalaca u jednom trenutku utakmice. Odstupili su s terena, ali je utakmica nastavljena. Ovih su dana upućene brojne kritike afričkom nogometnom savezu zbog takvog poteza, ali Marokanci su ga rado prihvatili.

Najprije se Maroko žalio, a sad će se žaliti Senegal

"Pozdravljamo odluku kojom su potvrđena pravila po kojima se moraju održavati međunarodni turniri. Od kraja finalne utakmice držimo se istog stava, a to je da se primijene pravila nogometa. Sad je i potvrđeno da u samoj utakmici pravila nisu ispoštovana.

Od početka se borimo svim dozvoljenim sredstvima za pravdu, kako bismo zadržali integritet natjecanja. Odluka da se Senegalu oduzme titula učvršćuje kredibilitet natjecanja u afričkom nogometu", objavili su Marokanci.

Odmah nakon finala, koje se igralo prije dva mjeseca, Marokanci su uložili žalbu. Sad će je uložiti Senegalci te ići na Sportski arbitražni sud u Lausannei u Švicarskoj. Proces bi mogao potrajati godinu dana.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0