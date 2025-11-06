Magic Baby predstavlja novi Maxi-Cosi kutak i poziva vas na event!

Magic Baby event u Mall of Splitu: nova Maxi-Cosi kolica Fame Cabin stigla su u Hrvatsku!

Dragi roditelji, 💛

S veseljem vas pozivamo na Maxi-Cosi event koji će se održati 7. studenog u 16 sati u našoj Magic Baby trgovini u Mall of Splitu! 🎉

Na ovom ekskluzivnom događaju predstavljamo novo uređen Maxi-Cosi kutak ✨ te s ponosom donosimo premijeru najnovijeg modela kolica Fame Cabin!

Uz druženje s influencerima pripremili smo i interaktivne aktivnosti moći ćete sudjelovati u našem “Mirror Challengeu”, story izazovu u kojem najkreativniji sudionik osvaja Maxi-Cosi autosjedalicu! 🎁

Naravno, pripremili smo i poseban poklon za svakog Maxi-Cosi kupca, a uz vas će biti i naš Maxi-Cosi stručnjak, spreman odgovoriti na sva vaša pitanja o sigurnosti, instalaciji i odabiru idealnih kolica i auto sjedalica.

Zabilježite datum 7.11. i pridružite nam se na nezaboravnom druženju u Mall of Splitu! Zajedno proslavimo dolazak Fame Cabin kolica, stvorena za roditelje koji vole stil, udobnost i praktičnost. 💛

Vidimo se!