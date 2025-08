Sutra, 6. kolovoza u 21h "Luka Modrić" po prvi put stiže na Teatar uz more! Što radi nogometni as na kazališnom festivalu? "Luka Modrić: Moja igra" kazališna je poslastica za cijelu obitelj i sve generacije koju nam na Teatar uz more donose Matej Đurđević, Denis Bosak i Gloria Dubelj. Gloria Dubelj pred tjedan dana oduševila je Splićane izvedbom popularne komedije "Iva i Gloria" a već sutra ponovno se vraća u naš grad s novom predstavom.

"Splite moj, prošlo je tek sedam dana od mog zadnjeg posjeta Splitu i meni Split već fali! Tako da se ja sad opet vraćam u Split 6.8. na Teatar uz more s predstavom Luka Modrić: Moja igra. Nadam se da ćete doći i da ćete uživati skupa s nama. Vidimo se!" - Gloria Dubelj

U Loru, 6. kolovoza u 21h stiže kazališna predstava "Luka Modrić: Moja igra" koja je iznenadila kazališni svijet i sasvim zasluženo prikupila veliku pažnju publike.

Ovo nije predstava o nogometu, ovo je predstava o životu, odricanjima, trudu jer samo se tako može doći do vrhunskih rezultata. Ovo je predstava o upornosti, ljubavi i velikom srcu koje naš proslavljeni nogometni as baš uvijek ostavlja na terenu!

Gledamo ga godinama kako neumorno trči i zabija golove dok se cijeli nogometni svijet klanja njegovom talentu. Svojom igrom i preciznošću oduševljava nogometne znalce a svima u Hrvatskoj donio je beskrajne trenutke sreće vodeći našu reprezentaciju u pobjede. Predstava Luka Modrić: "Moja igra" prilika je da iz sasvim druge, privatne perspektive upoznate mladića koji je svladao brojne prepreke i postao jedan od najboljih nogometaša svijeta.

Na obiteljskom kazališnom druženju u Lori

U vrijeme kad djeca i mladi sanjaju o slavi od malih nogu i maštaju o brzim rješenjima Lukina priča podsjeća da se najveći uspjesi itekako moraju zaslužiti, prije svega napornim radom i ustrajnošću.

Upravo zato ovo je predstava za sve generacije i cijelu obitelj jer baš naši najmlađi, koji idoliziraju uspjeh moraju naučiti što stoji iza njega.

Pridružite nam se 6. kolovoza u 21h na kazališnoj predstavi "Luka Modrić": Moja igra" na obiteljskom kazališnom druženju u Lori.

Na Teatru uz more u kolovozu pogledajte: 6.8. u 21h - Luka Modrić: Moja igra (Gloria Dubelj, Matej Đurđević i Denis Bosak)

19.8. u 21h - Pas matter (Faris Pinjo i Domagoj Nižić)

27.8. u 21h - Rulet (Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Nika Barišić i Ana Uršula Najev)

1.9. u 21h - "4 sprovoda i vjenčanje" (Mario Lipovšek Battifiaca i Irena Grdinić) ULAZNICE: ONLINE na www.entrio.hr INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 SPLIT: knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)