"Ludo je ovo što se događa": Imoćanin je nedavno igrao 1. NL, a sada lovi kartu za Svjetsko prvenstvo

Nogometaši Ante Šuto i Deni Jurić, donedavni članovi hrvatskih prvoligaša, po prvi put su dobili poziv u reprezentaciju Australije. Na drugom kraju svijeta pripremaju se za prijateljske utakmice protiv Kameruna u petak i Curacaa u utorak, tražeći priliku za nastup na Svjetskom prvenstvu, prenosi Index.

Šuto: Ludo je što mi se događa

Ante Šuto, koji je zimus prešao iz Slaven Belupa u škotski Hibernian za pola milijuna eura, brzo je privukao pažnju tamošnjih medija s tri postignuta pogotka. "Prvo što sam primijetio je da je vrijeme ovdje ljepše nego u Škotskoj", rekao je Šuto, koji je na popisu izbornika Tonyja Perkovića završio nedugo nakon transfera, iako ga je stožer pratio i dok je igrao u Hrvatskoj. Pravo nastupa ima jer mu je otac rođen u Melbourneu.

"Cijelo djetinjstvo ponosno govorim da sam Australac, a svi prijatelji su me u šali zvali 'klokan'. Igrat ću za reprezentaciju svim srcem. To je nešto posebno jer mnoge australske legende imaju hrvatske korijene, pa se nadam da ću i ja postati jedan od njih", izjavio je napadač.

Šuto, koji je ovog tjedna prvi put kročio na australsko tlo, ne skriva oduševljenje. "Ludo je što mi se ovo događa. Prije samo dva mjeseca igrao sam u Hrvatskoj, a prije dvije godine u drugoj ligi. U mojem selu Zmijavcima, koje ima dvije tisuće stanovnika, svi su jako ponosni. Sav se naježim... Ne gledam daleko u budućnost, samo želim dati sve od sebe u svakoj utakmici i tako zaslužiti poziv na Svjetsko prvenstvo", zaključio je.

Jurić slijedi bratove stope

Deni Jurić nešto je bolje upoznat s Australijom, iako je nije posjetio posljednjih 12 godina. Njegov brat Tomi Jurić bio je član generacije koja je 2015. godine pod vodstvom Angea Postecogloua postala prvak Azije. "Otac o ovome sanja cijeli život. I prije nego što je moj brat Tomi zaigrao za reprezentaciju, tata je govorio da je uvjeren kako će mu oba sina nastupiti za Socceroose", rekao je Jurić, napadač koji je u poljskoj Ekstraklasi postigao pet golova u 13 utakmica.

"Nije samo on nosio taj dres, nosio sam ga i ja kod kuće. To su lijepe uspomene, Tomi je postigao nešto veliko za sebe i za momčad. Takvi su uspjesi nevjerojatni. Nadam se da ću i ja što prije istrčati na teren i ostvariti snove oca, brata i svoje vlastite", dodao je Jurić.

Prilika za odlazak na Mundijal

Australski mediji navode kako Šuto i Jurić imaju dobre izglede za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Prilika im se otvorila i zbog ozljeda dvojice napadača, Mohameda Tourea i Nicka D’Agostina, te slabe forme Mitchella Dukea, Brandona Borrella, Apostolosa Stamatelopoulosa i Adama Taggarta.

Dvojac će se prvo morati dokazati na pripremama, gdje im društvo pravi i Fran Karačić, igrač Hajduka na posudbi u Osijeku, koji već ima 15 nastupa i jedan gol za Australiju.