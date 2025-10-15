Close Menu

Luda Baba organizira turnire u stolnim balotama te briškuli i trešeti – očekuju vas uzbuđenje, taktika i bogate nagrade

Evo kako se i vi možete prijaviti

Popularna društvena destinacija Luda Baba sa splitskog TTTS-a ponovno diže atmosferu na višu razinu i poziva sve ljubitelje zabave, igre i natjecanja na dva uzbudljiva turnira – u stolnim balotama te briškuli i trešeti u parovima. Očekuje se velika zainteresiranost, a broj prijava je strogo ograničen pa organizatori savjetuju da se ekipe prijave što prije.

Briškula i trešeta – klasik za prave znalce

Turnir u briškuli i trešeti igra se u parovima, a kotizacija po paru iznosi 20 eura (10 € po osobi). Prijave su moguće putem POVEZNICE ili slanjem poruke na WhatsApp s ključnom riječi BRIŠKULA na broj 091 1221 101.

Osim dobre igre i druženja, organizatori su pripremili i privlačne nagrade:

  • 1. mjesto: 600 €
  • 2. mjesto: 300 €
  • 3. mjesto: Večera za 4 osobe

"Čeka vas puno zabave, strategije i nezaboravnih partija", poručuju iz Lude Babe, uz napomenu da se od svih sudionika očekuje sportsko ponašanje i poštivanje protivnika, jer svako nepošteno ponašanje može dovesti do diskvalifikacije.

 

 
 
 
 
 
Stolne balote – najluđa verzija balota u gradu

Ako vam je do nečeg novog i urnebesnog, pravo rješenje su stolne balote – inovativna, zabavna varijanta klasičnih balota, s daškom natjecateljskog adrenalina. Turnir se također igra u parovima, a kotizacija iznosi 40 € po paru (20 € po osobi).

Prijaviti se možete putem POVEZNICE ili porukom s ključnom riječi BALOTE na isti broj – 091 1221 101.

Nagrade za najmirnije ruke i najhladnije glave su izdašne:

  • 1. mjesto: 1000 €
  • 2. mjesto: 600 €
  • 3. mjesto: 400 €
  • 4. mjesto: Poklon bon u iznosu 100 € za Ludu Babu

"Zaboravi na obične balote – stiže najluđa zabava u gradu!", poručuju organizatori.

 

 
 
 
 
 
Uz prepoznatljivi šarm i energiju Lude Babe, ovi turniri garantiraju zabavu, natjecanje, smijeh i nova poznanstva. Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem broja 091 1221 101, a iz Lude Babe poručuju:

"Ljubi te baba – vidimo se na turniru!"

