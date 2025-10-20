Luda Baba donosi novu senzaciju! Ova igra privlači rekordan interes, a možete je i vi igrati na splitskom TTTS-u u poznatom ugostiteljskom objektu. Evo kako se igra i koja su pravila

Na TTTS-u je osvanula nova atrakcija koja je u rekordnom vremenu postala pravi hit među ljubiteljima zabave i druženja – stolne balote! U Lude Babe ova inovativna igra već okuplja brojne natjecatelje i znatiželjnike, a uskoro slijedi i prvi dalmatinski turnir.

Za razliku od klasičnih balota, stolne balote donose potpuno novo iskustvo – dinamično, napeto i izrazito zabavno. Igra u parovima zahtijeva mirnu ruku, preciznost i dobru taktiku, ali i puno smijeha i zabave. Upravo zato su stolne balote u kratkom vremenu stekle status nove omiljene igre u gradu.

Turnir će se održati u organizaciji Lude Babe, a kotizacija iznosi 20 eura po osobi, odnosno 40 eura po paru. Najbolje očekuju bogate nagrade: prvo mjesto donosi čak 1000 eura, drugo 600 eura, treće 400 eura, dok četvrtoplasirani osvajaju poklon bon od 100 eura.

Prijave su otvorene putem online obrasca, a moguće su i preko mobilnog broja 091 1221 101 uz ključnu riječ BALOTE. Broj mjesta je ograničen, stoga se preporučuje požuriti s prijavama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luda Baba & Luda Baba Kids (@ludababasplit)

Stolne balote u Lude Babe već su dokazale da imaju sve što je potrebno za dobru zabavu – jednostavna pravila, natjecateljski duh i dozu neizvjesnosti koja drži igrače i publiku prikovanima do samoga kraja.

Kako bi dodatno razveselili natjecatelje i čitatelje, Dalmacija Danas i Luda Baba daruju tri besplatne kotizacije za turnir, a imena sretnih dobitnika bit će objavljena na našoj Facebook stranici u petak, 24. listopada.