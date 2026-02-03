Loša ventilacija ili loša izolacija? Kako prepoznati uzrok vlage u domu

Vlaga u domu može biti posljedica različitih problema, a vlasnici se najčešće pitaju: je li kriva loša izolacija ili neispravno prozračivanje? To je ključno pitanje, jer od pravilne dijagnoze ovisi hoćete li investirati u skupu izolaciju koja možda uopće nije potrebna — ili ćete pravilno riješiti problem vlage.

Kako prepoznati da je problem ventilacija?

U većini domova uzrok visoke vlage je premalo svježeg zraka. Moderne, energetski učinkovite zgrade imaju odlična, gotovo hermetična prozorska okna. To je dobro za toplinsku učinkovitost, ali vrlo loše za odvajanje vlage.

Sljedeći znakovi ukazuju na to da vam nedostaje ventilacije:

Stakla se orošavaju već pri blagim temperaturnim razlikama

Vlažnost prelazi 60–70 % iako grijete prostor

Ujutro je najviše vlage u spavaćoj sobi

Iza ormara nastaju tamne mrlje

Zrak je ustajao, a pojavljuje se i neugodan miris

Ako nakon kratkog prozračivanja vlaga naglo padne, a zatim se brzo vraća — problem je gotovo sigurno ventilacija.

Kako prepoznati da je problem izolacija?

Loša izolacija stvara toplinske mostove — mjesta na kojima je temperatura zida niža nego na ostatku površine. Na tim hladnim točkama zrak se ohladi i vodena para se pretvara u kondenzat, što dovodi do vlage i plijesni.

Prepoznat ćete je po:

Hladnim uglovima prostorija

Crnim mrljama točno u kutovima ili oko prozorskih okvira

Zidovima koji su vidno hladniji od ostalih

Pojavi plijesni ako vlažnost zraka nije izrazito visoka

Ako se kondenz pojavljuje samo na određenim mjestima — uzrok je toplinski most, a ne loša ventilacija u cijelom stanu.

Kako postaviti pravilnu dijagnozu?

Najbolji alati za otkrivanje uzroka su:

Higrometar – mjeri razinu vlage

– mjeri razinu vlage IR termometar – otkriva hladne površine i toplinske mostove

– otkriva hladne površine i toplinske mostove Test prozračivanja– otvorite prozore na 10 minuta i pratite promjene vlage

➡ Ako se vlaga brzo smanji, a zatim opet poveća — problem je ventilacija.

➡ Ako vlaga ostaje normalna, ali se kondenzacija stvara samo na hladnim zidovima — problem je izolacija.

Koje je pravo rješenje?

Kod problema s ventilacijom dugoročno pomaže mehanička ventilacija s rekuperacijom , jer kontinuirano odvodi višak vlage iz prostora.

dugoročno pomaže , jer kontinuirano odvodi višak vlage iz prostora. Kod problema s izolacijom: potrebno je sanirati toplinske mostove i dodati termoizolaciju.

U praksi se najčešće ispostavi da problem stvara kombinacija oba uzroka, no rekuperacija u više od 80 % slučajeva uspješno uklanja vlagu i plijesan — i to bez velikih građevinskih zahvata.

U slučaju da imate problem s vlagom i želite je se riješiti efikasno i dugoročno javite se za besplatnu ponudu i obilazak objekta – nazovite besplatni telefon 0800 45 00 ili ispunite obrazac na www.ventoterm.com.