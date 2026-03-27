Livaković odgovorio je li mu Perišić dužan piće

Hrvatska je pobijedila Kolumbiju 2:1 u prijateljskoj utakmici u Orlandu, a vratar Dominik Livaković bio je ponajbolji igrač utakmice, piše Gol.hr.

Utakmica se igrala pred gotovo isključivo kolumbijskim navijačima, što je dodatno povećalo draž pobjede za hrvatsku reprezentaciju. Livaković je istaknuo da je riječ o velikoj pobjedi protiv vrhunske reprezentacije koja je u kvalifikacijama pobijedila Brazil i Argentinu.

Povratak u Dinamo, prema njegovim riječima, dodatno mu pomaže u formi jer mu omogućuje redovno igranje i lakše čitanje situacija na utakmici. Na pitanje o situaciji kod gola Kolumbije, naglasio je da mu suigrač Ivan Perišić nije “dužan piće” jer u svakom napadu daje svoj maksimum i sprječava mnoge situacije koje možda nisu vidljive.

Hrvatska je igrala u sustavu s trojicom stopera, uključujući 19-godišnjeg Luke Vuškovića, koji je postigao pogodak i vratio Vatrene u igru. Livaković je pohvalio zrelu igru mladog suigrača i istaknuo koliko je važan za momčad.

U susretu koji prethodi utakmici s Brazilom, Livaković je istaknuo važnost stjecanja iskustva protiv reprezentacija svjetskog ranga. Podsjetio je da je utakmica s Brazilom i Kolumbijom korisna jer omogućuje igračima da se nose s drukčijim stilovima igre uoči Svjetskog prvenstva.

Kada vratar primi gol u ranoj fazi utakmice, fokusira se na što brži povratak u igru, a to je i u ovoj utakmici s Kolumbijom uspješno pokazao, piše Gol.hr.