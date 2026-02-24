Close Menu

Lisca u U City Centeru one Split

24.2. do 26.2. Lisca vas daruje s -20%. Posjetite nas i odaberite donje rublje u kojem ćete zabilježiti trenutke koji odražavaju vašu jedinstvenost

Preuređena prodavaonica Lisca u City centru u Splitu odiše osjećajem elegancije i modne inspiracije. Očekuju vas najnovije kolekcije donjeg rublja, udobnih pidžama i prvih kupaćih kostima ove sezone.

Pobrinite se da vam je život ispunjen malim modnim užitcima. Njegujte svoju skrivenu moć – samopouzdanje koje počinje s osjećajem ugode u vlastitoj koži.

WhatsApp Image 2026 02 24 at 15 42 02
GALERIJA
Kliknite za pregled

 

