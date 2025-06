Lipanj je donio sušu i vrućine, danas će dio Jadrana zahvatiti neverini. Pročitajte tjednu prognozu vremena

Iza nas je prvi dio lipnja koji je gotovo u cijelosti protekao u znaku suhog, stabilnog i toplijeg vremena od prosjeka. Slabo izražen vrtlog nešto nestabilnijeg zraka danas će kratkotrajno djelovati na vrijeme u dijelu zemlje, više na sjevernom Jadranu, nego u Dalmaciji.

Općenito, ni ovaj tjedan ljetne temperature nas neće napustiti, najveći broj dana bit će suh i sunčan, no povremeno, osobito danas popodne i navečer, mjestimice su mogući grmljavinski pljuskovi.

Danas nas očekuje djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom. Osobito će u drugom dijelu dana povremeno biti više oblaka, uz mogućnost za malo kiše ili za grmljavinske pljuskove. Veći dio dana vjetar će biti slab, većinom s jugozapada. Krajem dana na sjevernom Jadran bura koja će podno Velebita biti jaka s olujnim udarima. Minimalne jutarnje temperature zraka od 12 do 18°C u Dalmatinskoj zagori, od 18 do 22°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 28 do 34°C.

Utorak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Nestabilnije će biti u noći i dijelu jutra, a stabilnije u drugom dijelu dana. Ujutro će puhati umjerena bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima. Danju će slabiti i poprimati zapadne smjerove. Bit će malo svježije s najvišim dnevnim temperaturama od 26°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 32°C uz obalu i na otocima.

U srijedu pretežno vedro. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena bura, danju slab do umjeren maestral. Jutro će biti malo svježije, najviše dnevne temperature od 28 do 33°C.

Četvrtak donosi pretežno vedro vrijeme. Ipak, popodne osobito u Dalmatinskoj zagori može biti prolazno jačeg razvoja oblaka uz mogućnost slabih i prolaznih pljuskova. Vjetar slab dnevni. Najviše dnevne temperature od 28 do 34°C.

U petak pretežno sunčano, ali se popodne uz mjestimice i prolazno pojačan razvoj oblaka mogu očekivati slabi pljuskovi. Ojačat će bura koja će biti umjerena do pojačana. Ipak bit će toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 30 do 36°C.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, u dane vikenda nas očekuje stabilno vrijeme s ranoljetnim temperaturama zraka.