Close Menu

Lip Sync Show večeras na Obrovu! Odaberite najdražu pjesmu, pokažite uvjerljivost na stageu i osvojite nagrade

Za ovo pjevanje ne morate imati dobar glas. Samo energiju koja će rasturiti pozornicu

Nakon Air Guitar Showa na kojem se svirala nevidljiva gitara, advent na Obrovu večeras od 19:30 priprema i Besa Me Milli Vanilli Lip Sync show, natjecanje u usnoj sinkronizaciji.

Riječ je o tehnici pomicanja usana koje se moraju micati u skladu s pjesmom koju natjecatelj odabere i koja će svirati u pozadini. Na ovom natjecanju su strast, karizma i energija važniji od umijeća pjevanja, zato organizatori poručuju da se ne trebate sramiti ako niste vični vokalisti. Pravila su jednostavna, dovoljno je pustiti omiljenu pjesmu, stati na “pozornicu” i uvjerljivo glumiti da pjevate, a još uvjerljivije ako želite osvojiti veliki karaoke set.

Dobar zabava je zagarantirana, a na vama je da osvojite simpatije publike, ali i žirija koji daje posebnu težinu ovom natjecanju. Stručni žiri sastavljen je od istaknutih glazbenika i zaljubljenika u glazbu te izvođača različitih žanrova. Mladen Badovinac, frontmen kultnog splitskog sastava TBF, Ivo Vatavuk, frontmen splitskog hardcore benda Essence i Jasmina Vukelić, vlasnica Metropolis music shopa.

Zainteresirani natjecatelji mogu se prijaviti na broj mobitela 095 8021 322 (Vedrrob Pilatus), a oni koji se samo žele zabaviti i dobro nasmijati neka pripreme besu i good vibe za još jednu energičnu večer u najživljoj splitskoj ulici.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
1