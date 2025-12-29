Lip Sync Show večeras na Obrovu! Odaberite najdražu pjesmu, pokažite uvjerljivost na stageu i osvojite nagrade

Nakon Air Guitar Showa na kojem se svirala nevidljiva gitara, advent na Obrovu večeras od 19:30 priprema i Besa Me Milli Vanilli Lip Sync show, natjecanje u usnoj sinkronizaciji.

Riječ je o tehnici pomicanja usana koje se moraju micati u skladu s pjesmom koju natjecatelj odabere i koja će svirati u pozadini. Na ovom natjecanju su strast, karizma i energija važniji od umijeća pjevanja, zato organizatori poručuju da se ne trebate sramiti ako niste vični vokalisti. Pravila su jednostavna, dovoljno je pustiti omiljenu pjesmu, stati na “pozornicu” i uvjerljivo glumiti da pjevate, a još uvjerljivije ako želite osvojiti veliki karaoke set.

Dobar zabava je zagarantirana, a na vama je da osvojite simpatije publike, ali i žirija koji daje posebnu težinu ovom natjecanju. Stručni žiri sastavljen je od istaknutih glazbenika i zaljubljenika u glazbu te izvođača različitih žanrova. Mladen Badovinac, frontmen kultnog splitskog sastava TBF, Ivo Vatavuk, frontmen splitskog hardcore benda Essence i Jasmina Vukelić, vlasnica Metropolis music shopa.

Zainteresirani natjecatelji mogu se prijaviti na broj mobitela 095 8021 322 (Vedrrob Pilatus), a oni koji se samo žele zabaviti i dobro nasmijati neka pripreme besu i good vibe za još jednu energičnu večer u najživljoj splitskoj ulici.