Links Božićna akcija: Popusti, adventski kalendar i cyber outlet do 80% – savršeni pokloni za sve generacije

Blagdanska sezona stigla je – lampice svijetle, grad miriše na adventske delicije, a ista misao kruži svima: "Što ove godine pokloniti?"

I svaki put ista priča: obećamo si da nećemo čekati zadnji tren, da ćemo sve obaviti ranije, ali između posla, obiteljskih obaveza i užurbanog prosinca, lista kupnje samo raste.

U tom vrtlogu lako je zaboraviti poantu darivanja – usrećiti nekoga poklonom koji će im doista koristiti, razveseliti i olakšati svakodnevicu.

Zato Links ove godine blagdansku kupovinu čini lakšom, bržom i povoljnijom.

Adventski kalendar: nova ekskluzivna ponuda svaki dan – samo 24 sata

Na Links webshopu svakog dana otkriva se nova akcija koja traje samo 24 sata i ne ponavlja se. To je dinamičan koncept dnevnih popusta s ograničenim količinama, što znači da se brojni proizvodi rasprodaju u jednom danu. Ovo je idealno za one koji vole kupiti božićne poklone postupno i pametno, ali i za sve koji uživaju u uzbuđenju “flash dealova” koje treba uhvatiti odmah. Adventski kalendar donosi svakodnevne prilike koje se ne čekaju – nego se uzimaju u trenutku.

Cyber Outlet: popusti do 80% – posljednja prilika za najveću uštedu

Ako tražiš maksimalnu vrijednost za svoj budžet, Cyber Outlet je mjesto koje jednostavno ne smiješ propustiti. Ovdje te čekaju proizvodi koji spajaju vrhunske performanse i povoljne cijene, a ponuda je ograničena – što nestane, više se ne vraća.

U ponudi se nalaze različite kategorije: od gaming periferije, monitora i dodataka za radni prostor, preko PC komponenti, pametnih telefona, pa sve do raznih gadgeta. Svaki komad dolazi u jednom od posebnih oblika ponude:

Raspakirani proizvodi – otvorena kutija, ali potpuno nekorišteni i naravno sniženi.

– otvorena kutija, ali potpuno nekorišteni i naravno sniženi. Izložbeni proizvodi – minimalno korišteni primjerci s izloga, s maksimalnom uštedom.

– minimalno korišteni primjerci s izloga, s maksimalnom uštedom. Second hand proizvodi – profesionalno servisirani, kao novi, premium tech uređaji po znatno nižim cijenama.

Svaki proizvod je nov, limitiran i povoljan, s jasnim naglaskom na uštedu. To je prilika da dođeš do kvalitetne tehnologije koja se koristi godinama, ali po cijenama koje inače ne vidiš svaki dan.

Ukratko: novo, limitirano, povoljno – uštedi dok traju zalihe!

Pametni satovi: pokloni koji motiviraju i uljepšavaju svakodnevicu

Ove sezone pametni satovi dominiraju kao pokloni koji spajaju praktičnost, stil i zabavu. Odličan su izbor za tinejdžere i studente koji vole tehnologiju, roditelje kojima je važna kontrola nad zdravljem i obavijestima, kao i aktivne ljude koji žele unaprijediti svoje navike. Prate zdravlje, spavanje i trening, donose poruke i pozive na zglob, te nude odličan omjer funkcionalnosti i cijene. To je poklon koji nije vezan uz dob – i gotovo uvijek postane nešto što se koristi svaki dan.

Gaming i IT oprema: pokloni koji donose najveći efekt „wow“

Gaming pokloni uvijek izazivaju oduševljenje jer ne poklanjaju samo proizvod, nego iskustvo. Mehaničke tipkovnice, gaming miševi, RGB slušalice i mikrofoni, udobne stolice i ambient rasvjeta transformiraju cijeli setup. To su pokloni koje će voljeti klinci koji tek ulaze u gaming, tinejdžeri koji žele bolji setup i mladi koji cijene vizualni identitet prostora. Gaming oprema donosi trenutni efekt “wow”, svakodnevno se koristi i svaki put podsjeća na osobu koja ju je poklonila.

Mobiteli: premium performanse, pristupačne cijene

Blagdani su idealno vrijeme za obnovu mobilnog telefona, bilo kao poklon voljenoj osobi ili vlastitu investiciju. Links nudi modele s odličnim kamerama, snažnim procesorima, dugom baterijom i modernim dizajnom, što ih čini izvrsnim izborom za tinejdžere, roditelje i mlade ljude koji snimaju sadržaj ili rade na društvenim mrežama. Uz blagdanske akcije, premium performanse postaju dostupne za mid-range cijene, što ovu kupnju čini posebno isplativom.

Komponente za računala: za one koji žele bolje performanse

Za sve koji vole računala ili planiraju “upgrade” u sezoni darivanja, Links donosi odlične popuste na grafičke kartice, procesore, SSD diskove, RAM memoriju, hladnjake i napajanja. Ovo je segment poklona koji pruža konkretno poboljšanje performansi, bilo da se radi o gamingu, multimediji ili profesionalnom radu. Idealan je izbor za entuzijaste koji znaju što žele – i ne čekaju dugo da to postignu.

Uz sezonske cijene, moguće je napraviti veliki iskorak performansi uz manja ulaganja nego tijekom godine. Links je tu da ti to olakša – kroz akcije, savjete, stručnost i veliku ponudu za sve uzraste i potrebe.

Ako više voliš osobni pristup i želiš poklon koji je promišljen, testiran i savršeno usklađen s potrebama osobe kojoj ga poklanjaš, posjet poslovnici je najbolji korak koji možeš napraviti. Links trgovine spremne su te dočekati, pokazati ti nove modele i pomoći ti da kupnja bude brza, kvalitetna i bez stresa — baš onako kako bi blagdani trebali izgledati.

Neka ova sezona bude početak boljeg ritma, boljih navika i boljih odluka.

Mi smo spremni.

Ti odaberi način kupnje – a mi ćemo se pobrinuti da sve ostalo bude jednostavno, brzo i povoljno.

Sretni blagdani – i vidimo se u Linksu Split, Zadar i Šibenik.