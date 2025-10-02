Lijekovi za mršavljenje sve su popularniji, ali nisu 'čarobni štapić'. Evo što sve trebate znati

Imena poput Ozempic, Wegovy i Mounjaro preplavila su medije, ali iza „hypea“ stoje ozbiljne, na recept dostupne terapije izvorno razvijene za dijabetes tipa 2. Djeluju na hormone sitosti, stabiliziraju glikemiju i nerijetko dovode do gubitka kilograma - pod nadzorom liječnika i uz promjene životnog stila. Nisu čarobni štapić, nego alat u medicinski indiciranom planu skrbi.

Potražnja za GLP-1 i GLP-1/GIP terapijama raste i među čitateljima u Dalmaciji. Istodobno kruže poluinformacije i „brzi savjeti“ s društvenih mreža. Važno je razlikovati marketing od medicine: u Hrvatskoj i EU ovi se lijekovi propisuju isključivo na recept, nakon liječničke procjene indikacija, plana doziranja i uz stalni nadzor stručnjaka.

Kako zapravo djeluju ovi lijekovi

Ovi lijekovi oponašaju prirodne hormone: pojačavaju lučenje inzulina kad je šećer povišen, smanjuju glukagon, usporavaju pražnjenje želuca i pojačavaju osjećaj sitosti. Rezultat su blaži „skokovi“ šećera nakon obroka, manji apetit i postupno smanjenje kilograma, osobito ako terapiju prati prilagođena prehrana i kretanje. Novija kategorija, tzv. dualni GLP-1/GIP agonisti (npr. tirzepatid), dodaje drugi mehanizam pa prosječno može donijeti još izraženiji metabolički učinak, iako je odgovor svakog pacijenta individualan.

Tko je, prema pravilima struke, kandidat

Za potrebe regulacije tjelesne mase kandidati su odrasle osobe s BMI ≥30 ili s BMI ≥27 uz bolesti povezane s težinom (poput hipertenzije, dislipidemije, predijabetesa/dijabetesa tipa 2, apneje ili masne jetre). U dijabetesu tipa 2 terapija se uvodi kad treba dodatno sniziti HbA1c i stabilizirati glikemiju, osobito uz povišen kardiovaskularni rizik. Sve se provodi u okviru receptnog režima, uz jasna očekivanja i redovite kontrole.

Što (još) treba znati prije odluke

Liječnički nadzor nije puka formalnost. Terapija traži postupno uvođenje doze, plan prehrane i praćenje nalaza, a najčešće nuspojave su probavne i obično popuštaju uz pravilnu titraciju i jednostavne prilagodbe navika. U trudnoći i dojenju ovi se lijekovi još uvijek ne preporučuju te o planiranju trudnoće treba razgovarati unaprijed. Ono što se svakako ne preporučuje je nabava preko neslužbenih kanala ni dijeljenje aplikatora - takvo neodgovorno ponašanje uz zdravstvene nosi i pravne rizike.

Kako to izgleda u praksi?

„Najbolje rezultate vidimo kada se lijek uklopi u personaliziran, multidisciplinaran plan s jasnim ciljevima, edukacijom o prehrani i kretanju te redovitim kontrolama. Lijek nije brzi trik, nego alat koji treba voditi stručno i kojemu treba pristupiti oprezno“, ističu stručnjaci Poliklinike Priska Med.

Ako razmišljate o ovoj terapiji ili vam je liječnik spomenuo GLP-1/GLP-1+GIP opcije, prvi korak je kvalitetna provjera informacija i razgovor u ambulanti. Za potpuniju sliku i detaljne informacije - od mehanizma djelovanja, razlika među lijekovima i indikacija, do sigurnosti i realnih očekivanja po tjednima i mjesecima - pročitajte veliki vodič o svim na tržištu dostupnim „lijekovima za mršavljenje“ izravno na blogu Poliklinike Priska Med.