Kupci u šoku: Ogromni popusti na više od 70.000 artikala

Samo dva dana, 27. i 28. studenog u Građa prodajnim centrima očekuje vas vrtoglavih 20% + 20% popusta na baš sve proizvode, na baš svim odjelima, osim građevine koja je na 20%+10% popusta uz dodatne pogodnosti na Porotherm i Tondach proizvode (saznajte više u nastavku).

Kad kažemo da je na svim proizvodima popust onda stvarno to i mislimo. Sve što vidite u fizičkim poslovnicama Građe je na akciji - baš sve - preko 70.000+ artikala!

Akcija vrijedi samo 27. i 28. studenog u fizičkim poslovnicama u Šibeniku, Solinu, Imotskom i Dubrovniku!

Posebna akcija za Građevinu

20% + 10% popusta na sav građevinski materijal!

U Građi traje velika akcija na kompletan građevinski asortiman! Svi koji planiraju graditi ili renovirati mogu ostvariti dodatne pogodnosti na kupnju, detalje možete provjeriti u prodajnim centrima.

Uz opći popust, posebno su snižene i najtraženije Wienerberger cigle i Tondach crijep.

Izdvojena ponuda (za kupnju iznad 4 palete)

Porotherm 25 – 2,38 €

Porotherm 20 – 2,20 €

Porotherm 10 – 1,87 €

Tondach Veneton 14 – 1,25 €

Tondach Veneton 11 – 1,42 €

Kućanski uređaji sve na 20%+20% popusta

Na odjelu kućanskih uređaja čeka vas odličan izbor proizvoda iz sljedećih kategorija:

Grijanje i hlađenje: Grijanje, klima uređaji, ventilatori, samostojeći aparati, električni, kupaonski i kuhinjski bojleri, protočni bojleri.

Veliki kućanski aparati: Hladnjaci, perilice posuđa, perilice rublja i perilice-sušilice, štednjaci, sušilice rublja, zamrzivači, ugradbeni aparati, kuhinjske nape, ugradbene mikrovalne, pećnice, ploče, ugradbene perilice.

Mali kućanski aparati i priprema hrane: Usisavači, mikrovalne pećnice, prijenosna kuhala, roštilji i peke, ostali mali kućanski aparati.

Televizori i oprema: Televizori, antene, daljinski upravljači, nosači za TV.

Keramika i sanitarije sve na 20%+20% popusta

Naši artikli obuhvaćaju sljedeće kategorije:

Keramika i ljepila: Keramika, ljepila, fuge, silikoni, lajsne i profili, sredstva za čišćenje, oprema za polaganje, staklena prizma.

Sanitarije i kupaonska oprema: Umivaonici, WC školjke, bidei, pisoari, monoblok, setovi sanitarije, vodokotlići, tipke za vodokotlić, WC daske.

Kade i tuševi: Kade, tuš kabine, masažni sistemi, parne i masažne tuš kabine, sifoni i tuš kanalice, tuš paneli, tuš ruže, tuš crijeva, tuš ručice, tuš konzole.

Mješalice i kupaonski pribor: Mješalice za umivaonik, kadu, tuš kadu, bide, setovi mješalica, kupaonska galanterija, držači, WC četke, dozatori, police i košare, kante za smeće, setovi galanterije, fenomati i grijalice.

Kupaonski namještaj i dodaci: kupaonski blokovi, ormarići, ogledala.

Domaćinstvo sve na 20%+20% popusta

Među ključnim proizvodima u ovom odjelu nalaze se:

Tekstil i kućni tekstil: Posteljni i stolni program, navlake za namještaj, ručnici, kupaonski tapeti i prostirke, zavjese, čarape, kuhinjski tapeti, otirači, daske za glačanje, navlake.

Priprema hrane i posuđe: Pribor i kalupi za kolače, posuđe za prijenos i posluživanje, čaše, boce, šalice, vrčevi, pribor za pripremu napitaka, posuđe za kuhanje i pohranu, staklenke.

Dekoracije: mirisna punjenja i svijeće, okviri, police, ukrasi, ukrasne vaze, umjetne biljke i cvijeće, elementi za pohranjivanje, kutije, kolica za odlaganje, ormari za obuću, police za obuću, samostojeće vješalice, sušila i košare za odjeću.

Sredstva za čišćenje i ostali pribor: Metle, kante, mopovi, spužve, krpe, vreće za smeće, vakumirke i folije, PVC proizvodi, vješalice, kolica za kupovinu, vreće za odjeću.

Putovanja i transport: Koferi i stalci za kofere,

Rasvjeta sve na 20%+20% popusta

LED rasvjeta: LED reflektori (obični i sa senzorom), LED plafonjere, LED spotovi, LED visilice, LED zidne svjetiljke, LED paneli, LED kupaonska i vanjska rasvjeta, LED ručne i naglavne, LED žarulje.

Dekorativna i kućna rasvjeta: Visilice, plafonjere, zidne lampe, stolne i stajaće lampe, dječje lampe, stropni ventilatori, kuhinjska rasvjeta, stropne i zidne svjetiljke, nadgradne spot lampe.

Ugradna i vanjska rasvjeta: Ugradne zidne i podne svjetiljke, stajaće svjetiljke, solarne svjetiljke, senzori, ugradne stropne lampe, downlighteri, nadgradne lampe.

Industrijska i specijalna rasvjeta: Reflektori, industrijske žarulje, panik lampe, industrijska rasvjeta.

Zaštitna oprema sve na 20%+20% popusta

Zaštitna odjeća, Zaštitna obuća, Zaštitne rukavice.

Alati sve na 20%+20% popusta

Električni i akumulatorski alati: Bušilice (SDS Plus, SDS Max), brusilice (kutne, vibracione, ekscentrične, tračne), pile (ubodne, kružne, sabljaste, stolne), glodalice, blanje, aku bušilice i brusilice, punjači i baterije.

Ručni alati i pribor: Svrdla, kliješta, ključevi, odvijači, brusno-rezni alati, zidarsko-keramičarski alati, čekići, pištolji za silikon, spojna tehnika, mjerni pribor.

Vrtni i industrijski alati: Kosilice, trimeri, lančane pile, visokotlačni perači, industrijski usisavači.

Pribor za transport i opremu: Ljestve, transportna kolica, viličari, oprema za roštilj, ostali proizvodi alata.

Boje i lakovi sve na 20%+20% popusta

Boje i premazi: Unutarnje i vanjske boje, poludisperzivne, disperzivne, latex, fasadne, akrilne, silikatne, silikonske, brodske, temeljne i završne boje, boje za drvo i metal.

Ljepila, silikoni i pjene: Ljepila za drvo, metal i univerzalna, sanitarni, akrilni, brodski i ostali silikoni, poliuretanske pjene i pištolji za PU pjenu.

Priprema i polaganje: Praškasti materijal, nivelir mase, zidne glet mase, priprema i obrada parketa, polaganje keramike, priprema podova.

Hidroizolacije i impregnacije: Jednokomponentne praškaste i gotove, dvokomponentne, bitumenske trake, trake za hidroizolaciju, impregnacije unutarnje, vanjske i završne, stop vlazi i plijesni.

Pribor i alati: Kitovi, brusni papiri, četke i valjci, mrežice za cijeđenje, samoljepljivi tapeti, zaštitne folije i trake, dodatci bojama, odvlaživači zraka.

Elektromaterijal sve na 20%+20% popusta

Električarski alati i pribor: Kliješta, koferi, sajle, setovi, ostali proizvodi.

Kabeli i priključci: Bakrena užad, energetski kabeli, kabeli slabe struje, produžni kabeli, motalice, prenosive i priključne priključnice.

PVC kanali, cijevi i sklopna tehnika: PVC kanali i cijevi, CS cijevi, kanalice, PNT cijevi, FID sklopke, osigurači, sabirnice, priključnice i prekidači, ostala sklopna tehnika, ALORA eco, TEM modul.

Razdjelnici, grijanje i ormari: Priključni ormari, EKVA, TEP, Plastometalik, podno grijanje, grijaće mrežice, termostati, razdjelnici i ormari, kutije, stanski razdjelnici, ostali proizvodi.

Ostalo i potrošni materijal: Izoliri, vezice, elektromaterijal razni.

Vodomaterijal sve na 20%+20% popusta

Sudoperi i slavine: Inox, granitni i betonski sudoperi, visokotlačne, niskotlačne i protočne slavine.

Grijanje vode i spremnici: Akumulacijski bojleri, termosifonski solarni sustavi, grijači za bojlere, spremnici pitke vode, inox bačve.

Pumpe i hidropakovi: Potopne, električne i samousisne pumpe, hidropakovi, ventili i pribor (kutni ventili, sigurnosni ventili, flex crijeva, rozete).

Vodovod i kanalizacija: Dovodne i odvodne cijevi, šahte i poklopci, odvodne kanalice.

Sifoni i pribor: Metalni i PVC sifoni, podni sifoni, PVC vratašca i rešetke.

Vijčana roba sve na 20%+20% popusta

Vijci, matice i tiplovi: Vijci za stolariju, lim, gips ploče, metrički vijci, turbo vijci za beton, torban vijci, matice, podloške, PVC, udarni, sidreni, gips i čelični tiplovi, Fischer tiplovi.

Brave, cilindri i elektroprihvatnici: Brave za klizna vrata, bravariju, stolariju, kapije, giljotine, sigurnosni cilindri, elektroprihvatnici.

Čavli i kvake: Građevinski, stolarski, gredni, pocinčani, čelični, brodski čavli; kvake aluminijske, inox, mesing, kovane, za prozore i vrata, master kvake, kugle za vrata, lokoti mesing, inox, aluminij, sigurnosni.

Okovi i pribor za vrata i namještaj: Bravarski okovi, spojnice, kotači i vodilice za kapije, zasuni za vrata, čepovi za cijevi, stolarski okovi, spojnice i okovi za namještaj, ručke i nogice, spojnice za grilje, ukopni zasuni, ostali proizvodi.

Dodatna oprema: Građevinski okovi, parking barijere, poštanski sandučići, sefovi, nosači polica, navijači za rolete.

Stolarija sve na 20%+20% popusta

Vrata i dovratnici: Sobna vrata, dekor i CPL krila, masivna vratna krila, masivni jelov dovratnik, dovratnici, kompletna sobna vrata, ulazna i pomoćna vrata, zvučno izolacijska i protupožarna vrata.

Parketi, laminati i podne obloge: Laminati, parketi, design podovi vlagootporni, podloge za laminat, polaganje parketa, brodski pod, lamperija, OSB ploče, masivne podnice za terase, gazišta za stepenice.

Prozori i balkonska vrata: Prozori, balkonska vrata, Velux krovni prozori, lajsne i profili za podove (aluminijski, PVC, za laminate), nosači za lajsne.

Ljestve i vrtni namještaj: Tavanske, drvene, metalne i harmo ljestve; vrtni namještaj, ležaljke, stolice, stolovi, garniture, suncobrani i postolja, gotove tende.

Hobby program i ostalo: Daska 18mm i 28mm, drveni hobby profili, bonagracije/karniše, vanjska rolo zaštita od sunca, PVC kutnik za bridove, klupčice za prozore, ostali proizvodi stolarije.

SAMO 2 DANA!

Akcija traje samo 27. i 28. studenog i vrijedi isključivo u fizičkim poslovnicama! Pozivamo vas da iskoristite ovu veliku ponudu i posjetite najbliži Građa prodajni centar Šibenik, Solin, Imotski ili Dubrovnik.

Dođite, provjerite prošireni asortiman, iskoristite popuste i uz stručno savjetovanje našeg tima pronađite sve što vam treba za dom, stan, apartman ili gradilište.