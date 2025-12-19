Kuhar ste i ljubitelj tradicionalne dalmatinske kuhinje? Prijavite se na masterclass s vrhunskim chefovima i sudjelujte u stvaranju prvog Manifesta hrvatske kuhinje

Narodna jela često se prenose nenametljivo, tiho, usput… u kuhinjama naših nona i majki. Ne pišu se, nego se pamte, po mirisu, po pokretu ruke, po tome kada „znaš da je gotovo“. Ta znanja, oblikovana vremenom i iskustvom, temelj su naše kulinarske tradicije i identiteta. No da bi opstala, tradicija mora pronaći svoj put i do profesionalnih kuhinja u kojima se danas oblikuju novi standardi i stvaraju nova kulinarska poglavlja.

Upravo zato je nastao projekt Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje, nacionalna petogodišnja inicijativa koju je pokrenuo Mastercard uz podršku Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske gospodarske komore. Cilj projekta je definirati, zaštititi i promovirati hrvatsku kuhinju kao kulturni, turistički i gospodarski resurs, a njegova srž leži u konkretnim, stručnim i edukativnim aktivnostima, među kojima se ističu masterclass radionice za profesionalne kuhare.

PRIJAVITE SE NA MASTERCLASS RADIONICE DO 31. PROSINCA 2025. NA OVOJ POVEZNICI!

Ove radionice nisu samo tečaj kuhanja. One su prostor prijenosa znanja, ali i emocije, mjesta gdje tradicija i tehnika postaju jedno, a kuhari dobivaju priliku učiti od najboljih. Marin Medak, Hrvoje Zirojević, Braco Sanjin, Vjeko Bašić i Marijo Curić, uz podršku gastronomskog stručnjaka Radovana Marčića i kulinarskog konzultanta Dina Galvagna, čine radnu skupinu koja je standardizirala recepte šest ključnih dalmatinskih jela: crni rižoto, riblja juha, marinirana plava riba, brudet, riba s gradela s blitvom i pašticada s njokima.

Od 4. do 6. veljače 2026., u Splitu, upravo će ti chefovi voditi intenzivne, višednevne radionice za kuhare iz cijele Hrvatske. Kroz praksu, razgovor i mentorstvo, polaznici će steći znanje koje nije moguće naučiti iz kuharica. Naučit će kako se kuha s poštovanjem prema receptu, regiji i proizvodu. Kako se ne gubi duh tradicije, čak i kad se kuha za stotine ljudi dnevno. Kako kuhati tako da okus postane sjećanje koje gosti nose kući.

Radionice su potpuno financirane od strane projekta, uključuju trošak puta, smještaja, namirnica, opreme i mentorskog rada. Dodatno, svi polaznici postaju dio digitalne priče projekta koja se komunicira putem platformi uplift.hr i priceless.com, čime dobivaju dodatnu vidljivost, priliku za umrežavanje i prostor za daljnji razvoj karijere.

Ovo je poziv za kuhare koji žele više od svakodnevice. Za one koji vjeruju da domaća kuhinja nije samo prošlost, već i budućnost. Za one koji su spremni učiti, dijeliti i postati dio priče koja ima za cilj stvoriti prvi Manifest hrvatske kuhinje, nacionalni standard koji će dugoročno oblikovati naš gastronomski identitet.

Prijave su otvorene do 31. prosinca 2025. Obrazac za prijavu je dostupan ovdje, a na uplift.hr/kuhinja pronađi i detaljna pravila natječaja