Krumpir je hit ove jeseni – donosimo zanimljiv recept

Stigli su nam jesenski dani – vrijeme kada se češće okupljamo u toplini svoga doma s obitelji i prijateljima, a stol obogaćujemo maštovitim zalogajima. U suradnji s Diskontom Stanić donosimo jedan zanimljiv prijedlog koji spaja hrskave kuglice od krumpira i svježi, kremasti umak – savršenu kombinaciju za druženja i ukusne zalogaje. Osim što će oduševiti bogatim okusom i neodoljivom teksturom, ovaj zalogaj poslužen u malim čašicama izgledat će efektno i unijeti poseban šarm u svim prigodama.

Sastojci:

Lutosa Noisettes okruglice od krumpira

1 veliki krastavac

2 češnja češnjaka

500 ml grčkog jogurta

2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1/2 žličice soli

malo svježe mente

sok od 1/2 limuna

Priprema:

Krastavac naribajte i dobro ga ocijedite. Češnjak ogulite i protisnite. Pomiješajte krastavac i češnjak s grčkim jogurtom. Dodajte maslinovo ulje i sok od limuna. Začinite s malo soli i papra. Nasjeckajte malo svježe mente i dodajte u pripremljeni umak. Ostavite da odstoji u hladnjaku.

Zagrijte fritezu na 175°C i pržite Lutosa noisettes krumpiriće oko 3 minute. Rasporedite dio jogurt umaka u male čaše i završite listom mente. Nabodite noisettes na ražnjić i položite na čašu.

Lutosa Noisettes su male, zlatno-smeđe kuglice od krumpira, izvana hrskave, a iznutra mekane i prozračne. Izrađene od kvalitetnog krumpira, oblikovane u savršene kuglice koje izgledom podsjećaju na male zalogaje idealne za posluživanje na zabavama, obiteljskim okupljanjima ili kao ukusan prilog glavnom jelu.

Jednostavne su za pripremu – mogu se pržiti u fritezi, peći u pećnici ili pripremiti u fritezi na vrući zrak – a za svega nekoliko minuta pružaju savršenu kombinaciju hrskavosti i punog krumpirovog okusa. Zbog svog atraktivnog izgleda i praktičnosti, Lutosa Noisettes odličan su izbor kada želite brzo pripremiti nešto ukusno što će i vizualno uljepšati stol. Potražite u Diskontima Stanić.