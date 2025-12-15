Krenuo je veliki projekt čiji je cilj brendirati Hrvatsku kao prvoklasnu gastro destinaciju, a prva regija je – Dalmacija

U zemlji bogate kulinarske baštine, hrvatska kuhinja još uvijek nije jasno definirana ni dovoljno prepoznata na globalnoj turističkoj sceni. Projekt Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje, koji je pokrenuo Mastercard, uz podršku Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske gospodarske komore, ima za cilj biti dio te promjene.

Ova petogodišnja nacionalna inicijativa prvi je sveobuhvatni pokušaj da se hrvatska kuhinja definira, standardizira i promovira kao kulturni, gospodarski i turistički resurs, na stručno utemeljen, digitalno dostupan i komunikacijski suvremen način.

Kako projekt funkcionira?

Svake godine projekt se posvećuje jednoj regiji Hrvatske, a prva sezona pripada Dalmaciji. Stručna radna skupina sastavljena od istaknutih domaćih chefova i gastronomskih znalaca odabrala je šest jela koja autentično predstavljaju duh, ritam i okuse Dalmacije: crni rižoto, riblja juha, marinirana plava riba, brudet, riba na gradela s blitvom i pašticada s njokima.

Ova su jela prošla proces detaljne standardizacije od strane radne skupine koju čine chefovi Marin Medak, Hrvoje Zirojević, Braco Sanjin, Vjeko Bašić i Marijo Curić kao i gastronom Radovan Marčić te kulinarski konzultant Dino Galvagno. Ono što je bila nit vodilja tog procesa je poštovanje lokalnih tradicija, tehnika i sastojaka, s ciljem da dobijemo recepte koji će biti jasno interpretirani, primjenjivi i edukativno korisni.

Ključne aktivnosti

Projekt se gradi na četiri temeljna stupa:

Standardizacija recepata – kroz stručno vođene procese chefova, etnologa i kulinarskih konzultanata

– kroz stručno vođene procese chefova, etnologa i kulinarskih konzultanata Edukacija mladih kuhara – putem masterclass radionica na kojima iskusni chefovi prenose znanje i tehniku pripreme tradicionalnih jela, a za koju se svi zainteresirani mogu prijaviti do 31. prosinca 2025. na ovoj poveznici.

– putem masterclass radionica na kojima iskusni chefovi prenose znanje i tehniku pripreme tradicionalnih jela, a za koju se svi zainteresirani mogu prijaviti do 31. prosinca 2025. na ovoj poveznici. Sadržajna i digitalna promocija – kroz video formate, tekstove i priče objavljene na platformama uplift.hr/kuhinja i priceless.com

– kroz video formate, tekstove i priče objavljene na platformama uplift.hr/kuhinja i priceless.com Istraživanja i uvidi – temeljeni na analizama ponašanja gostiju s ključnih emitivnih tržišta, kako bi se projekt vodio stvarnim podacima i preferencijama

Zašto baš gastronomija?

U listopadu 2025., Mastercard je proveo istraživanje među više od 3000 ispitanika u Italiji, Njemačkoj, Sloveniji, Poljskoj i Mađarskoj, tržištima od strateške važnosti za hrvatski turizam. Istraživanje je pokazalo da Hrvatsku 87 % stranih posjetitelja i dalje doživljava kao destinaciju sunca i mora, no gotovo svaki peti gost dolazi i zbog hrane. Dapače, više od 50 % gostiju spremno je platiti više za autentično gastronomsko iskustvo. Ipak, čak 20 % njih ne može imenovati nijedno hrvatsko jelo.

To otvara prostor, ali i odgovornost: autentična jela, ako su jasno ispričana, mogu postati snažan alat u brendiranju Hrvatske kao cjelogodišnje i sadržajno bogate destinacije.

Dugoročna vizija

Kroz pet godina, projekt Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje imat će vrlo konkretan ishod:

Manifest hrvatske kuhinje, nacionalni standard koji daje jasnoću, vjerodostojnost i kontinuitet u predstavljanju hrvatske gastronomije, čime se domaćim ugostiteljima, edukatorima i institucijama daje alat za razvoj ponude, a Hrvatskoj snažan temelj za brendiranje kao autentične i cjelogodišnje gastro destinacije.