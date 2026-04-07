Krenulo je: Ukinuti mnogi letovi unutar Hrvatske, jedna zračna luka posebno pogođena

Mnoge su domaće zračne linije ukinute. Nema zračne luke u Hrvatskoj koja to neće osjetiti, a najviše je time pogođena Zračna luka Osijek, jer najviše ovisi o programu financiranja koje provodi Ministarstvo prometa.

Ministarstvo je trenutačno zaustavilo taj program financiranja domaćih letova, zbog, navode, stroge regulative Europske unije, ali i aktualne krize na Bliskom istoku koja snažno utječe na rast cijene zrakoplovnog goriva.

I u ostalim hrvatskim zračnim lukama neki su domaći letovi ukinuti, stoga valja provjeriti ako planirate na let unutar Hrvatske.

"Jedna neugodna situacija. Kad smo mi u pitanju to je gotovo 70 posto prometa. Trenutno nemamo linije prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Dubrovniku Splitu i ljetna prema Zadru", rekao je za Novu TV Tihomir Pejin, direktor Zračne luke Osijek.