Kreće veliki STEM program u prosincu: Besplatne radionice, eksperimenti i izazovi za sve uzraste

Udruga za popularizaciju znanosti Eureka poziva djecu, učenike, mlade, sve zainteresirane na sudjelovanje u nizu edukativnih i javnih događanja koja će se održati tijekom prosinca u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost. Aktivnosti su usmjerene na razvoj STEM vještina s posebnim naglaskom na klimatske promjene, održivi razvoj i primjenu novih tehnologija. Sudjelovanje je, zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), za sve sudionike u potpunosti besplatno. Pozivamo vas da se uključite u sljedeće aktivnosti:

1) STEM ciklusi radionica za djecu i mlade

Radionice iz područja klimatskih promjena, obnovljivih izvora energije i održivih tehnologija provode se u četiri ciklusa svakog ponedjeljka i srijede u prostoru Udruge za popularizaciju znanosti Eureka (Vrančićeva 1, Split).

Preostali termini radionica za četiri ciklusa koji se trenutno provode:

1.12. – Vrančićeva 1, 21 000 Split

3.12. – terenski izlet u Vjetroelektranu Lukovac kao posljednja radionica ciklusa

Vrijeme održavanja: 17:30 – 20:30 za sva 4 ciklusa – točne termine za svaki ciklus provjerite u prijavnom obrascu.

Prijave su obavezne putem obrasca:

https://docs.google.com/forms/d/177t4bSFM4ixoAZvSz_fi0HOKOWXxdVz-Cp1XdGzFbY8/edit

2) Javne manifestacije – STEM dani izazova

Ovog prosinca dovodimo STEM u posjet Sinjskoj krajini! Dolazimo na teren kako bismo djeci, učenicima i mladima pružili priliku za sudjelovanje u nesvakidašnjim, interaktivnim STEM aktivnostima koje potiču radoznalost, kreativnost i učenje kroz igru. Sve lokacije na kojima će se održati javna događanja su javne i dostupne svim zainteresiranima, a sudjelovanje je otvoreno za sve. Veselimo se druženju i nadamo se velikoj posjećenosti na svim lokacijama!

prosinca 2025. – STEM dan izazova

📍 Grab 100A, 21240 Trilj – javna površina u blizini školskog igrališta | 10:30 – 13:30

prosinca 2025. – STEM dan izazova

📍 Gradski park Trilj, 21240 Trilj | 11:00 – 14:00

prosinca 2025. – STEM dan izazova

📍 Vukovarska 35, 21240 Košute – javna površina u blizini školskog igrališta | 11:00 – 14:00

Za sudjelovanje u javnim manifestacijama nije potrebna prethodna prijava — dovoljno je samo doći i uključiti se! STEM dani izazova uključuju interaktivne postaje, znanstvene eksperimente i različite logičke i inženjerske izazove za sve uzraste.

U okviru projekta u prosincu se provode i edukacije za jačanje STEM kompetencija nastavnika i djelatnika organizacija civilnog društva. Više informacija o projektu i projektnim aktivnostima, kao i kalendare događanja za svaki mjesec, pronađite na: https://www.eureka.hr/projekti/svjetionik .

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti, istraže svijet znanosti kroz igru i istraživanje te razvijaju vještine budućnosti u okruženju koje potiče kreativnost i inovacije.

Informacije o projektu i EU financiranju:

Projekt SVJETIONIK, ref.br. SF.2.4.06.04.0027 provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka u partnerstvu sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. Gimnazijom Split, osnovnim školama Kamen-Šine, Žrnovnica i Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 EUR, u potpunosti je osigurana bespovratnim sredstvima, od čega 85 % financira Europski socijalni fond plus (ESF+), a 15 % Državni proračun Republike Hrvatske. Projekt se provodi od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027.

Projekt SVJETIONIK - STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu STEM edukacije s fokusom na klimatske promjene. Kroz niz radionica, predavanja, izložbi i javnih događanja, projekt promiče održivi razvoj i potiče djecu i mlade na razmišljanje o ekološkim izazovima današnjice koristeći interdisciplinarni STEM pristup.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva kroz osmišljavanje i provedbu STEM radionica za djecu, poticanje interesa za znanost i razvoj vještina budućnosti kroz istraživačko učenje.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“. Realizira se temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a", s ciljem unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj i provedbu.