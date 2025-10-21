Kreće totalno ludilo! U kaštelanski outlet stigli televizori, cijene su nestvarne! Evo što je još na brutalnoj akciji

Kaštelanski outlet Best Price, koji od prosinca prošle godine posluje uz magistralu u Kaštel Štafiliću, na adresi Pape Ivana Pavla II. 349, uspješno se profilirao u omiljenu shopping destinaciju pod sloganom „od igle do lokomotive“.

Od samog početka izrazili su želju da postanu najjeftinija hrvatska trgovina široke potrošnje, i u tome su očigledno uspjeli. Pritom nema nikakve skrivene filozofije ni politike – jedina vodilja je odricanje od visokih marži, što cijene identičnih proizvoda u outletu čini i do 50 posto nižima nego drugdje.

Iako su krenuli kao outlet čije su police krasili kvalitetno posuđe, kuhinjski setovi, oprema za uređenje doma i renomirane igračke, uskoro su proširili portfelj na alkoholna i bezalkoholna pića, grickalice, začine, setove alata i sitne kućanske aparate.

Ovog ljeta postali su apsolutni hit zahvaljujući ponudi jacuzzija, vanjskih bazena, čamaca i morskih igračaka, a s dolaskom jeseni ponovno šire asortiman – ovoga puta s televizorima.

U ponudi se sada nalazi čak šest modela ultra tankih smart LED televizora dijagonale od 43 do 75 inča (109 do 190 cm) prestižnog njemačkog brenda Metz. Svi su televizori opremljeni 4K rezolucijom, HDR-om i HDMI priključcima najnovije generacije, imaju predinstalirane aplikacije poput Netflixa, Prime Videa i YouTubea, a posebno se ističe mogućnost glasovnog upravljanja.

Gotovo nevjerojatno zvuči činjenica da televizor dijagonale 43 inča, odnosno 109 cm, košta svega 149 eura.

“Svi televizori su trenutno na sniženju od 50 posto. Što u prijevodu znači da nigdje trenutno nije moguće pronaći takav televizor po takvoj cijeni. Cijene se kreću od 149 eura pa do 499 eura za modele najveće dijagonale. Prije sniženja cijene su iznosile od 300 do 1000 eura”, poručuju iz outleta.

Iz Best Pricea izdvajaju i robotske usisavače SmartVision SX6000 te štapne usisavače SmartVision SV9000 i SV7000.

“Opremili smo police i novom linijom tostera, kućnih vaga, aparata za kavu, blendera i osvježivača zraka”, dodaju iz trgovine, napominjući da su svi artikli dostupni po vrlo pristupačnim cijenama.

U ponudi su i razne posteljine, radna odijela, deterdženti i kemikalije, pivo, vino, maslinovo ulje, Cedevita te širok izbor lampiona za nadolazeći blagdan Svih svetih.

Svi spomenuti artikli imaju uvjerljivo najnižu cijenu u Hrvatskoj pa tako litra suncokretovog ulja košta 1.39 eura, a maslinovog 6.45 eura. Coca-Cola 0.33 u limenci košta svega 0.59 eura, a Ožujsko pivo 0.5 u limenci košta 0.97 eura dok Cedevita od 900 grama s okusom naranče košta samo 4.79 eura.

Lampioni, dodajmo, koštaju svega 1.45 eura, a posteljine startaju od 0.90 eura.

