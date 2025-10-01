KREĆE JESENSKI TEATAR UZ MORE Na repertoaru su predstava "Dalmatinska kuhinja", urnebesna komedija "Dođi gola na večeru", glazbeni spektakl uz koncert Uršule Najeve & Black Coffee te kazališni klasik "Profesionalac"

Nakon više no uspješne pete ljetne sezone kazališni festival Teatar uz more već otvara svoja vrata jesensko-zimskim repertoarom u dvorani Lora.

"Ljeto je prošlo, stigla nam je jesen pa tako i Teatar uz more s Ljetne scene seli u dvoranu Lora. Svakako treba spomenuti kako je i ovo ljeto bilo više no uspješno. Publika je s nama uživala u komedijama i druženju. Izuzetno nas raduje što uz stalne posjetitelje viđamo na izvedbama i nova lica. Širenje naše kazališne obitelji najveći je uspjeh Teatra uz more.

S jesenskim danima selimo u dvoranu Lora, no program ostaje podjednako bogat. Jesen otvaramo 8. listopada s domaćim gostima, splitskom Playdramom i njihovom traženom predstavom Dalmatinska kuhinja. Vraća nam se HNK Šibenik s kraljicom svih komedija "Dođi gola na večeru", Ana Uršula Najev & Black Coffee ponovit će koncert posvećen divama za koji su se karte i ovog puta razgrabile. Po prvi put u Split stiže nova komedija kultnog autora Dušana Kovačevića u izvedbi HNK Zadar te Zuhra i Tin s najnovijom komedijom Kad u vojsku pođem. To je tek početak onog što nas očekuje tijekom jeseni i zime. Bit će puno prilika za druženje i naravno puno smijeha. Radujemo novim susretima s publikom na Teatru uz more." - Tadija Kolovrat, Teatar uz more

Repertoar Teatra uz more za listopad/studeni:

8.10. u 20h

DALMATINSKA KUHINJA - OTVORENJE JESENSKOG TEATRA UZ MORE

IGRAJU: VANDA BOBAN / NADEŽDA PERIŠIĆ RADOVIĆ I ZDRAVKO VUKELIĆ

Kuhinja je u Dalmaciji samo središte života. U njoj se obitelj zbližava ali rješava najteže životne probleme. Tu se stvaraju uspomene, tu se grinta, dijele životni savjeti i nije za ludu nekoć u Dalmaciji obiteljski ručak bio svetinja na kojeg nisi smio kasniti.

Po prvi put na Teatra uz more stiže splitsko kazalište Playdrama sa svojom nagrađivanom predstavom Dalmatinska kuhinja u režiji Hrvoja Korbara. Nastala po motivima i tekstovima iz kultne kuharice Dalmatinska kuhinja Dike Marjanović Radice donosi nam, uz šufigane tikvice, tipičan odnos dalmatinske matere i sina. Uz sjajne dijaloge budi nostalgiju i razumijevanje bez sladunjavosti i negativnosti što baš ovu predstavu razlikuje od drugih.

„Dalmatinska kuhinja“ prelijepa je predstava o tome koliko smo spremni zaigrati život s onim kartama koje su nam dodijeljene. Propituje hoćemo li u tom receptu kalkulirati i izvoditi „finte“, maskirati poteze i shvaćati onoga drugoga kao protivnika, ili ćemo ga prihvatiti kao igrača bez kojeg naša igra nema isti smisao, isto odrastanje, iste uspomene, isti život..

14.10. u 20h

DOĐI GOLA NA VEČERU - HNK ŠIBENIK

IGRAJU: DONAT ZEKO, BOJAN BRAJČIĆ, ANA PERKOVIĆ, ORIANA KUNČIĆ, LUCIJA ALFIER I JAKOV BILIĆ

Kraljica svih komedija vraća se u Split po 7. put!

Posljednje desetljeće nije bilo popularnije komedije na repertoaru HNK Šibenik do kraljice svih komedija "Dođi gola na večeru"!

Briljantan autorski tekst Marca Camolettija prepun je duhovitih dijaloga, suludih zbrka, zabavnih zapleta, ulaza na kriva vrata, zamjene identiteta i stravične zbrke čiji rezultat je garantiranih više od dva sata smijeha.

Izvrsna režija Nine Kleflin omogućila je šibensko - splitskom glumačkom ansamblu koji čine Donat Zeko, Ana Perković, Bojan Brajčić, Oriana Kunčić, Lucija Alfier i Jakov Bilić da zablistaju, a baš svaku izvedbu publika im redovito prekida smijehom, aplauzom i ovacijama!

Komediju "Dođi gola na večeru" pogledalo je na tisuće prezadovoljnih gledatelja a ova kazališna poslastica rasprodala je do zadnjeg sjedala gotovo sve veće dvorane u Hrvatskoj.

U Zagrebu su i 5. put pred prepunim gledalištem ponajveće kazališne dvorane u Hrvatskoj, one Kina SC, nasmijali oduševljenu publiku a sad se napokon vraćaju i u Splitu. I to po SEDMI put nakon šest rasprodanih gledališta.

Ne propustite kraljicu svih komedija na Teatru uz more!

23.10. u 20h

URŠULA PJEVA TEREZU, GABI, JOSIPU, MERI, RADOJKU...

GLAZBENA VEČER: ANA URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE

Nakon rasprodanog koncerta u rujnu na Teatru uz more Ana Uršula Najev & Black Coffee vraćaju se ponovno na Teatar uz more za sve koji ulaznice za prvi koncert nisu osigurali na vrijeme.

Desetljećima predanog rada i brojnim nagradama i priznanjima Black Coffee odavno se dokazao kao sastav s izvrsnim glazbenicima. Njihova suradnja s multitalentiranom Anom Uršulom Najev, čije se vokalne izvedbe savršeno uklapaju u virtuozno muziciranje Black Coffee-a, donijela je publici sasvim novo ozvučje.

Uz maestralnu glasovnu izvedbu Ane Uršule Najev još jednom povest će nas na putovanje kroz nedostižne evergreene, ali i one skrivene pjesme koje diraju u dušu, naših ponajvećih glazbenih diva Tereze, Gabi, Josipe, Meri, Radojke... Uz naše dive večer neće proći bez svjetskih evergreena koji su ovjekovječile Aretha Franklin, Roberta Flack, Tina Turner, Diannah Washington...

29.10. u 20h

PROFESIONALAC - HNK ZADAR

IGRAJU: IVICA PUCAR, DOMINIK KARAKAŠIĆ, DAVOR JUREŠKO, ŽANA BUMBER, MIMI ZADARSKI I JASNA ANČIĆ

Iz HNK Zadar stiže nam istinska kazališna poslastica.

Nakon što je po premijeri oduševila Zadrane, crna komedija Profesionalac kultnog autora Dušana Kovačevića u izvedbi HNK Zadar prvi put gostuje u Splitu.

Obiluje humorom, satirom, tragikomedijom ismijavajući društvo na temu osobne slobode, nadzora i moći.

Profesionalac je bio i ostao relevantna komedija koja ismijava vječni sukob pojedinca i sustava, apsurde birokracije te svođenje ljudi na dosjee i brojeve.

Kako očuvati vlastitu slobodu i dostojanstvo u svijetu u kojem su granice između morala i oportunizma zamagljene? Koliko naši životi uopće vrijede unutar sustava koji sve reducira na poslušnost i kontrolu?

Precizni dijalozi i groteskne situacije prožimaju se crnim humorom, balansirajući između smijeha i nelagode. I u životu često nam je humor jedini obrambeni mehanizam kojim se borimo protiv nemoći. Baš zato ova komedija pomoći će vam da se nasmijete dok zajedno preispitujemo stvarnost.

9.11. u 20h

KAD U VOJSKU POĐEM

IGRAJU: ZLATAN ZUHRIĆ ZUHRA I TIN SEDLAR

Tin i Zuhra dolaze u Split s novom komedijom "Kad u vojsku pođem"!

Komedijom Ocat i sin dali su nam uvid u pomalo neklasičan odnos oca i sina. A sad nastavljamo uživati u obiteljskoj drami kakvu samo sukob generacija može izazvati.

Treba li današnjim generacijama vojni rok? Jesu li današnji dečki mekušci?

Otac Marko (Zlatan Zuhrić) shvatio je da njegov sin Žarko (Tin Sedlar) nije prava slika muškarca kakvog on zamišlja i da mu fali čvrstine. Nošem tim mislima, odlučio je sina pripremiti za odlazak na služenje vojnog roka. Kako je sam nekada bio u vojsci, dao si je za pravo da posjeduje svo znanje svijeta o svemu što se tamo događa i da je jedno sigurno – uvijek treba biti na oprezu jer neprijatelj nikad ne spava.

Dođite… Bit će bomba!

ULAZNICE: ONLINE na www.entrio.hr INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 SPLIT: knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)