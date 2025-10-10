Kraljica svih komedija "Dođi gola na večeru" sedmi put na Teatru uz more

Predstava koju publika obožava i koja zasluženo nosi naziv kraljice svih komedija "Dođi gola na večeru" u izvedbi šibenskog HNK i sedmi put gostuje na Teatru uz more u Splitu.

I ponovno, i na sedmom splitskom gostovanju ulaznice su se razgrabile, tek ih je još manji broj preostao u prodaji.

"Kao i uvijek kad gostuje HNK u Šibeniku sa svojom komedijom Dođi gola na večeru potražnja za ulaznicama je velika pa nismo iznenađeni da je i ova izvedba u utorak, 14. listopada u 20h već skoro rasprodana. Iako ih je samo u Splitu pogledalo već 4000 gledatelja, nije mali broj onih koji dolaze je i ponovno pogledati. Izvrstan ansambl i zapetljana duhovita priča natjerava vas da se smijete puna dva sata. Ova komedija svih nas je oduševila već na prvo gledanje i ako se želite dobro nasmijati ovo je baš predstava za vas." - Anet Rožić, Teatar uz more.

Posljednje desetljeće nije bilo popularnije komedije na repertoaru HNK Šibenik do kraljice svih komedija "Dođi gola na večeru"!

Briljantan autorski tekst Marca Camolettija prepun je duhovitih dijaloga, suludih zbrka, zabavnih zapleta, ulaza na kriva vrata, zamjene identiteta i stravične zbrke čiji rezultat je garantiranih više od dva sata smijeha.

Izvrsna režija Nine Kleflin omogućila je šibensko - splitskom glumačkom ansamblu koji čine Donat Zeko, Ana Perković, Bojan Brajčić, Oriana Kunčić, Lucija Alfier i Jakov Bilić da zablistaju, a baš svaku izvedbu publika im redovito prekida smijehom, aplauzom i ovacijama!

Komediju "Dođi gola na večeru" pogledalo je na desetke tisuća prezadovoljnih gledatelja, a ova kazališna poslastica rasprodala je do zadnjeg sjedala gotovo sve veće dvorane u Hrvatskoj.

U Zagrebu su i peti put pred prepunim gledalištem ponajveće kazališne dvorane u Hrvatskoj, one Kina SC, nasmijali oduševljenu publiku a splitsku Loru rasprodali su i sedmi put.

Ne propustite kraljicu svih komedija na Teatru uz more!

