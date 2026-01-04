Koncert posvećen glazbenim divama: Uršula Najev i Black Coffee stižu u Split i Šibenik

Uršula Najev & Black Coffee 2025. godinu zasigurno će pamtiti po izvrsnoj energiji koju su dijelili sa splitskom publikom na glazbenim večerima posvećenim najljepšim pjesmama naših najvećih glazbenih diva Tereze, Gabi, Radojke, Josipe, Meri...

Čak tri rasprodana koncerta na Teatru uz more u Splitu i više od 1500 zadovoljnih posjetitelja s kojima su podijelili ogromnu količinu pozitivne energije.

Iako se već sada zna i datum četvrtog splitskog koncerta na Teatru uz more (19. veljače) Uršula & Black Coffee, baš kako su i najavili, konačno će i nešto sjevernijoj publici pokloniti večer za pamćenje. U prodaji su za sada ulaznice za koncerte u veljači

"Nakon tri rasprodana koncerta u Splitu (hvala vam!) pa onda i u Hvaru, vrijeme je da krenemo malo na sjever! Zagrebe, vidimo se 12. veljače u Kazalištu Kerempuh gdje ćemo slaviti bezvremenske žene kroz bezvremenske pjesme. A za zadnji dan veljače (28.2.) stižemo i u Šibenik. Jedva čekam! Bit će posebno!" - Uršula Najev

Iako sa Zagrebom i Šibenikom ovaj popis neće stati, u prodaji su za sada ulaznice za koncerte u veljači:

12.2. - Kazalište Kerempuh, ZAGREB (mojekarte.hr)

19.2. - Teatar uz more u Lori, SPLIT (entrio.hr)

28.2. - HNK ŠIBENIK (entrio.hr)

Maestralna vokalna izvedba Uršule Najev svevremenih pjesama poput O jednoj mladost, Kuća za ptice, Mornareva Žena, Romanca, Ništa nova, Magla, Pamtim samo sretne dane ... uz virtuozno muziciranje vrhunskih glazbenih majstora Black Coffee nikoga neće ostaviti ravnodušnim! Ne propustite koncerte posvećene najljepšim pjesmama najvećih glazbenih diva!