KONCERT KOJI SE ČEKAO Grupa Dalmatino stiže na Prokurative! Evo gdje možete kupiti ulaznice za koncert

Iako je Nova godina tek prošla, Split se već sprema za subotu, 3. siječnja, i koncert grupe Dalmatino. Ovo je nastup koji se tjednima čeka i jedan je od najvažnijih događaja na Prokurativama, pa će trg u subotu ponovno biti glavno mjesto za zabavu u gradu

Iako je siječanjsko vrijeme u Splitu uvijek tema razgovora, organizatori su jasni: koncert će se održati prema planu. Bez obzira na prognozu, sve je spremno za večer u kojoj će u prvom planu biti hitovi koji su odavno postali dio splitske svakodnevice. Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara donose repertoar koji godinama okuplja sve generacije, a Prokurative su se tijekom prosinca potvrdile kao idealna pozornica za ovakav tip velikih koncerata na otvorenom.

Ovaj nastup figurira kao centralni događaj siječanjskog programa, a glazba grupe Dalmatino, koja spaja prepoznatljiv senzibilitet i vrhunsku izvedbu, nameće se kao najjači motiv za izlazak u srce Splita. Dok se blagdanska atmosfera polako stišava, subotnja večer nudi priliku za uživanje u pismu uz koji su odrasle generacije, u ambijentu koji bendu najbolje pristaje.

Za sve koji planiraju dolazak, ulaznice su dostupne online putem sustava Adriaticket na ovom linku.