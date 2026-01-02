Close Menu

KONCERT KOJI SE ČEKAO Grupa Dalmatino stiže na Prokurative! Evo gdje možete kupiti ulaznice za koncert

Ulaznice su dostupne online putem sustava Adriaticket

Iako je Nova godina tek prošla, Split se već sprema za subotu, 3. siječnja, i koncert grupe Dalmatino. Ovo je nastup koji se tjednima čeka i jedan je od najvažnijih događaja na Prokurativama, pa će trg u subotu ponovno biti glavno mjesto za zabavu u gradu

Iako je siječanjsko vrijeme u Splitu uvijek tema razgovora, organizatori su jasni: koncert će se održati prema planu. Bez obzira na prognozu, sve je spremno za večer u kojoj će u prvom planu biti hitovi koji su odavno postali dio splitske svakodnevice. Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara donose repertoar koji godinama okuplja sve generacije, a Prokurative su se tijekom prosinca potvrdile kao idealna pozornica za ovakav tip velikih koncerata na otvorenom.

Ovaj nastup figurira kao centralni događaj siječanjskog programa, a glazba grupe Dalmatino, koja spaja prepoznatljiv senzibilitet i vrhunsku izvedbu, nameće se kao najjači motiv za izlazak u srce Splita. Dok se blagdanska atmosfera polako stišava, subotnja večer nudi priliku za uživanje u pismu uz koji su odrasle generacije, u ambijentu koji bendu najbolje pristaje.

Za sve koji planiraju dolazak, ulaznice su dostupne online putem sustava Adriaticket na ovom linku.

