Komedija "Rulet" vraća se na Teatar uz more: Jedanaesti put u Splitu (5.3.) i prvi put u Starom Gradu (6.3.)

One su i glavne junakinje popularne komedije "Rulet" koja u Splitu slavi svoju 50. izvedbu.

U četvrtak 5. ožujka u 20 sati "Rulet" će se još jednom zavrtiti na Teatru uz more.

I to u slavljeničkoj izvedbi kao 50-a izvedba ali ujedno i 11-a izvedba u Splitu!

Već idućeg dana "Rulet" putuje na Hvar gdje će u petak, 6. ožujka u 20 sati zaigrati u Kazališnoj dvorani Stari Grad.

"Eto nas nevjerojatni 11. put u Splitu s našim Ruletom. Kao glumicu me raduje svaki novi susret sa splitskom publikom. Kao autorica "Ruleta" oduševljena sam što je nakon "Južine" Split zavolio i ovu komediju, a kao Splićanku me raduje lijepo vrijeme, miris mora, obitelj i tradicionalna kava na Rivi. Posebno me veseli produžetak putovanja i uvod u vikend s gostovanjem na Hvaru. Kazališnu dvoranu Stari Grad kolege opisuju kao odlično mjesto za izvedbe, a sad ćemo konačno i mi to iskusiti. A nadamo se kako će nam na izvedbu 6.3. stići u Stari Grad i gledatelji iz Hvara, Milne, Vrbovske, Jelse, Dola, Sućurju...ma iz cilog otoka. Svi nam dođite da se podružimo i zajedno nasmijemo." - Petra Kraljev

Četiri izvrsne glumice - Ana Uršula Najev, Petra Kraljev, Anica Kontić/ Jagoda Kumrić i Nika Barišić! Jedno dugogodišnje, iskreno prijateljstvo! I jedna nezaboravna djevojačka večer!

Što se dogodi kad nas zavrti rulet života i kad se kuglica zaustavi baš tamo gdje ne želimo?

Otkrit će nam to u komediji Rulet četiri sjajna ženska lika - Karla (Ana Uršula Najev), Stella (Jagoda Kumrić), Rina (Nika Barišić) i Biska (Petra Kraljev) Ovo nije priča o međusobnim sukobima nego o izborima koje smo naizgled sami birali.

Simpatični, duhoviti i temperamentni likovi, koji će najveću životnu dramu prikazati kao potvrdu kako je dan bez smijeha izgubljen dan, kupit će vas na prvo gledanje!

