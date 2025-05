Komedija "Rulet" stiže u Supetar i Drniš

"Dragi naši Bračani, nikakva bura, jugo, fibra i gripa neće nas ovaj put zaustavit. Jagoda, Nika Uršula i ja stižemo u ponedjeljak u Kino Supetar i jedva čekamo da dođete. Pozivamo cili Brač da dođe u Supetar a mi ćemo dat sve od sebe da vas nasmijemo i zabavimo. Vidimo se na Braču! Jedva čekamo!" - Petra Kraljev

Dan nakon Supetra glumice stižu i u Drniš.

"Nigdje mi nije draže igrati predstave nego u svom kraju. Za Drniš i drniški kraj, a posebno moje Razvođe, vežu me najljepše uspomene i najtopliji ljudi i familija. Jedino što me ne veseli je što neću moći ostati bar još nekoliko dana zbog nastavka turneje. Trema je uvijek povećana kad igram pred "svojima", ali i uzbuđenje. Veselim se što većem broju gledatelja i svemu onome što moj čarobni Drniš nosi. Posebno me raduje ako ću vidjeti puno ženskih lica koje će se sigurno pronaći u likovima koje će upoznati u Ruletu. Jedva čekam da se vidimo u što većem broju i ispunimo večer ljubavlju i smijehom!" - Ana Uršula Najev

Što se dogodi kad nas zavrti rulet života i kad se kuglica zaustavi baš tamo gdje ne želimo?

Otkrit će nam to u komediji Rulet četiri sjajna ženska lika - Karla (Ana Uršula Najev), Stella (Jagoda Kumrić), Rina (Nika Barišić) i Biska (Petra Kraljev)

Ovo nije priča o međusobnim sukobima nego o izborima koje smo naizgled sami birali.

Simpatični, duhoviti i temperamentni likovi najveću životnu dramu prikazat će kao potvrdu kako je dan bez smijeha izgubljen dan!

ULAZNICE:

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

SUPETAR

Blagajna Kina Supetar

(na dan izvedbe sat vremena pred početak izvedbe)

DRNIŠ

Caffe Bar Woodstock

(Ulica kardinala Alojzija Stepinca 15, Drniš)

blagajna dvorane Ivan Meštrović

(na dan izvedbe sat vremena pred početak izvedbe)