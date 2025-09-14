Komedija "Rulet" ponovno u Dalmaciji

Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Nika Barišić i Ana Uršula Najev s popularnom komedijom „Rulet“ vraćaju se pred dalmatinsku publiku.
Predstavu možete pogledati:
22. rujna u Šibeniku – Amfiteatar D-Resorta u Mandalini
23. rujna u Rogoznici – Perla Resort
24. rujna u Splitu – Ljetna scena Teatra uz more u Lori
– „Komedija Rulet konačno se ponovno vraća na Teatar uz more i u Dalmaciju. Nakon srpanjske, u tri dana rasprodane šibenske izvedbe, ponovno se družimo sa Šibenčanima 22. rujna u Amfiteatru D-Resorta. U utorak, 23. rujna, po prvi put ćemo nastupiti u Rogoznici u Perla Resortu, a već sutradan, 24. rujna, na ljetnoj sceni Teatra uz more u Lori u Splitu proslavit ćemo i jubilarnu 10. splitsku izvedbu Ruleta. Petra, Jagoda, Uršula i Nika vesele se ovom izletu u Dalmaciju i, naravno, druženju s publikom,“ izjavio je Damir Bubalo iz Teatra uz more.
O predstavi
Što se dogodi kad nas zavrti rulet života i kuglica stane baš tamo gdje ne želimo?
Odgovor donose četiri sjajna ženska lika:
Karla – Ana Uršula Najev
Stella – Jagoda Kumrić
Rina – Nika Barišić
Biska – Petra Kraljev
Ovo nije priča o sukobima, nego o izborima koje mislimo da donosimo sami. Simpatični, duhoviti i temperamentni likovi najveće životne drame pretvaraju u dokaz da je – dan bez smijeha izgubljen dan.
Ulaznice
Online prodaja: www.entrio.hr
Info i rezervacije: 091 795 7260
Rogoznica
Recepcija Perla Resorta
Šibenik
Ghetaldus i Tisak media (Dalmare)
Ghetaldus (Kaufland Šibenik)
Petrol Šibenik
Blagajna u Amfiteatru (1h prije izvedbe)
Split
Knjižara-papirnica Papirko (Put Brodarice 4)
Dancing Bear (Dioklecijanova 6)
Ghetaldus i Tisak media (City Center)
Blagajna u Lori (1h prije izvedbe)