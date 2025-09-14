Komedija "Rulet" ponovno u Dalmaciji

Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Nika Barišić i Ana Uršula Najev s popularnom komedijom „Rulet“ vraćaju se pred dalmatinsku publiku.

Predstavu možete pogledati:

22. rujna u Šibeniku – Amfiteatar D-Resorta u Mandalini

23. rujna u Rogoznici – Perla Resort

24. rujna u Splitu – Ljetna scena Teatra uz more u Lori

– „Komedija Rulet konačno se ponovno vraća na Teatar uz more i u Dalmaciju. Nakon srpanjske, u tri dana rasprodane šibenske izvedbe, ponovno se družimo sa Šibenčanima 22. rujna u Amfiteatru D-Resorta. U utorak, 23. rujna, po prvi put ćemo nastupiti u Rogoznici u Perla Resortu, a već sutradan, 24. rujna, na ljetnoj sceni Teatra uz more u Lori u Splitu proslavit ćemo i jubilarnu 10. splitsku izvedbu Ruleta. Petra, Jagoda, Uršula i Nika vesele se ovom izletu u Dalmaciju i, naravno, druženju s publikom,“ izjavio je Damir Bubalo iz Teatra uz more.

O predstavi

Što se dogodi kad nas zavrti rulet života i kuglica stane baš tamo gdje ne želimo?

Odgovor donose četiri sjajna ženska lika:

Karla – Ana Uršula Najev

Stella – Jagoda Kumrić

Rina – Nika Barišić

Biska – Petra Kraljev

Ovo nije priča o sukobima, nego o izborima koje mislimo da donosimo sami. Simpatični, duhoviti i temperamentni likovi najveće životne drame pretvaraju u dokaz da je – dan bez smijeha izgubljen dan.

Ulaznice

Online prodaja: www.entrio.hr

Info i rezervacije: 091 795 7260

Rogoznica

Recepcija Perla Resorta

Šibenik

Ghetaldus i Tisak media (Dalmare)

Ghetaldus (Kaufland Šibenik)

Petrol Šibenik

Blagajna u Amfiteatru (1h prije izvedbe)

Split

Knjižara-papirnica Papirko (Put Brodarice 4)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

Blagajna u Lori (1h prije izvedbe)