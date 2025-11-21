Komedija "Direkt u glavu" sutra u Sinju, u nedjelju u Splitu

Nagrađivani glumci Borko Perić i Filip Detelić sutra stižu u Dalmaciju dobro nasmijati publiku!

Nemojte propustiti suludu komediju "Direkt u glavu" sutra, u subotu, 22.11. u 20h u Gradskom kinu Sinj, te u nedjelju, 23.11. u dvorani Lora u Splitu.

Borko Perić: "Već dugo me put nije doveo do Splita i to moram pod hitno ispraviti. Taman sam se u Splitu konačno počeo osjećati kao doma. To je sve zahvaljujući genijalnoj splitskoj publici pred kojom je uvijek izvanredno iskustvo igrati."

Filip Detelić: "Za razliku od Borka ja sam ovo ljeto imao sreću igrati pred splitskom publikom u komediji Provod i veselim se ponovno vas nasmijati ove nedjelje s Direkt u glavu. Naravno jedva čekam stati i pred sinjsku publiku. Sinjani i posebno Sinjanke, dođite nam u što većem broju. Ova komedija će vam odlično leći. Znam da i vi rado prakticirate crni humor a mi ga imamo na lopate."

Glumački asevi zagrebačkog kazališta Kerempuh, dobitnici Nagrade hrvatskog glumišta i dvojac koji nikog ne ostavlja ravnodušnim, Borko Perić i Filip Detelić sigurno će vas dobro nasmijati komedijom "Direkt u glavu".

Njihovi britki verbalni okršaji rijedak su talent, a poznati autor Igor Weidlich komedijom "Direkt u glavu" konačno im je dao priliku na kazališnim daskama izbaciti sve što si imaju za reći.

Na radost publike koja će ovaj verbalni okršaj ima prilike gledati uživo.

Dva sjajna glumca uz pomoć publike pokušat će pred vama razriješiti situaciju u kojoj su se našli.

Na vama je da im pomognete- ili odmognete. Svakako da pogledate komediju i dobro se nasmijete.

DIREKT U GLAVU je kazališni hit u kojem Borko Perić i Filip Detelić doslovno ostavljaju dušu na pozornici te preispituje sve živo i mrtvo, uz salve smijeha i jedinstveno iskustvo za gledatelje.

A koja ih je to tragikomična situacija dovela na daske koje ovog puta život ne znače?

Otkrijte s Borkom i Filipom 22.11. u Sinju ili 23.11. u Lori.

Ne propustite ih pogledati i nasmijati se s njima!

U nastavku programa na Teatru uz more pogledajte:

30.11. u 20h - URŠULA PJEVA TEREZU, GABI, JOSIPU, MERI, RADOJKU - glazbena večer ANA URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE

7.12. u 20h - DALMATINSKA KUHINJA - PLAYDRAMA te posebnu poslasticu za djecu

7.12. u 11:30h - ČAROBNI BOŽIĆNI SAT - BOJAN JAMBROŠIĆ, MATEJA MAJERLE I ANA DORA BAJTO u najnovijoj božićnoj avanturi za djecu u koprodukciji B GLAD Produkcije i KD "Vatroslav Lisinski"

ULAZNICE:

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)