KK Zadar se oprostio od Danijela Jusupa: "Hvala na svemu"

Danijelu Jusupu krajem lipnja istječe ugovor s Košarkaškim klubom Zadar, čime završava jedno od najuspješnijih razdoblja u novijoj povijesti zadarskog kluba.

Iz KK Zadar zahvalili su dugogodišnjem treneru na četverogodišnjoj suradnji tijekom koje je osvojio četiri trofeja – tri naslova prvaka Hrvatske i Kup Krešimir Ćosić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Košarkaški klub Zadar zahvaljuje g. Jusupu na vrlo uspješnoj četverogodišnjoj suradnji, koja je okrunjena s četiri trofeja – tri naslova prvaka Hrvatske i jednim osvojenim Kupom Krešimir Ćosić – poručili su iz kluba.

Dodaju kako se već pripremaju za novu natjecateljsku sezonu, što uključuje i rješavanje pitanja trenera prve momčadi.

– Klub poduzima radnje kako bi se na vrijeme pripremilo sve potrebno za novu natjecateljsku sezonu, što podrazumijeva i rješavanje pitanja trenera prve momčadi – navodi se u priopćenju.

Iz kluba ističu da će javnost o svim novostima vezanim uz stručni stožer i roster prve momčadi biti pravodobno i transparentno informirana.

– Danijelu Jusupu od srca zahvaljujemo na uspješnom vođenju prve momčadi te mu želimo puno uspjeha u nastavku karijere, kao i u privatnom životu – zaključili su iz KK Zadra.