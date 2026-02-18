Kino klub Split otvara prijave za osnovne radionice: Snimanje, montaža i zvuk u Domu mladih

Kino klub Split u okviru programa Osnovnih radionica u nadolazećem razdoblju organizira tri edukacije za sve koji žele napraviti prve (ili čvršće) korake u filmskoj produkciji: radionicu snimanja pod mentorstvom Borisa Poljaka, radionicu montaže koju vodi Dragan Đokić te radionicu zvuka na filmu uz Tonča Bakotina, u suradnji s organizacijom Sensoria.

Sve radionice održavat će se u prostorijama Kino kluba Split u Domu mladih (Ulica slobode 28).

Više detalja dostupno je i na službenoj stranici Kino kluba Split: https://kinoklubsplit.hr/dogadanja/osnovne-radionice-otvorene-prijave-na-radionicu-snimanja-montaze-i-zvuka/

Radionica snimanja s Borisom Poljakom: Od osnova kamere do terenskog snimanja

Radionica snimanja održat će se od 6. do 8. ožujka, a namijenjena je svima koji žele naučiti upravljati kamerom i savladati temeljne principe snimanja. Program radionice obuhvaća osnovne tehničke karakteristike kamere i osnove snimanja, analogni i digitalni zapis, formate, kao i problematiku rasvjete na filmu. Polaznici će se upoznati s rasvjetnim tijelima i dodatnom opremom, a stečeno znanje primijenit će i na terenu koristeći opremu Kino kluba.

Uvodno predavanje održat će se u petak, 6. ožujka u 18 sati, dok će se ostali termini dogovoriti s polaznicima.

Prijave su moguće putem obrasca do 1. ožujka 2026.: https://forms.gle/DCDNeWQMJRRvj44E8

Radionica montaže s Draganom Đokićem: Nelinearna montaža i kreativno oblikovanje filma

Radionica montaže održat će se od 23. do 27. ožujka, a polaznici će proći kroz niz ključnih tema – od povijesti filmske montaže do praktičnog rada u nelinearnim programima.

Na radionici se obrađuju osnovni stilski postupci filmske montaže, individualni rad u odabranim softverskim paketima, montiranje scena, kreativno oblikovanje filma/videa, postprodukcija te osnove obrade slike, zvuka i glazbe, uključujući eksportiranje i formate. Uvodno predavanje održat će se u ponedjeljak, 23. ožujka u 17 sati, a ostali termini dogovarat će se s polaznicima.

Prijave su otvorene do 18. ožujka 2026.: https://forms.gle/8PHDiGchm7Evr2qJ8

Radionica zvuka na filmu s Tončom Bakotinom: Uloga zvuka, oprema i postprodukcija

Treća radionica, posvećena zvuku na filmu, održat će se od 3. do 5. travnja, pod mentorstvom Tonča Bakotina, u suradnji s organizacijom Sensoria.

Polaznici će se upoznati s ulogom zvuka u filmu, tonskom opremom, pripremom za snimanje, samim snimanjem te postprodukcijom. U završnom dijelu radionice planirane su vježbe snimanja u interijeru i eksterijeru, uz učenje pravilnih postavki opreme. Uvodno predavanje je u petak, 3. travnja u 18 sati, a ostali termini dogovorit će se s polaznicima.

Prijave su dostupne putem obrasca: https://forms.gle/i2xLDh9iSFrs5H6G6