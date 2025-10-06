Kakve veze "teška ruka" težaka ima s Podravinom i tko ili što su pajdaši - doznajte u novom članku iz serijala Posjeti me

Ima mjesta koja te osvoje na prvu, čim ih vidiš ili prođeš kroz njih, a ima i onih koja strpljivo čekaju da ih otkriješ.

Podravina je za mene upravo takvo mjesto. Mjesto na kojem nisam bila, a zamišljam ga kao polje suncokreta i zelenih krošnji, mirisa svježine koju Drava nosi, punog stola i slika šarenih boja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Okusi Podravine

Kažu da Podravina miriše na domaći kruh ispod peke, krpice sa zeljem i pajdaše. Htjela bih okusiti podravske kobasice, sireve i kolače, ali i probati bučino ulje o kojem svi govore, a da nije iz dućana. Zamišljam stolove na kojima nikada ne nedostaje hrane i gdje je gost uvijek dobrodošao, a još jedan tanjur pričinjava osobitu radost domaćici.

Zvukovi i mirisi prirode

Drava teče kroz Podravinu i oblikuje cijeli krajolik ovo kraja koji je po ovoj ozbiljnoj rijeci i dobio ime. Htjela bih čuti zvukove ptica koje se skrivaju u krošnjama, šum lišća i mirise vlažnih livada. Voljela bih sama vidjeti kako izgleda taj svijet u kojem priroda i voda dišu zajedno.

Ljudi i tradicija

Podravina je dom naivnog slikarstva. Želim doznati odgovor na pitanje: ima li podravski težak uistinu tešku ruku koja je pokretač naivnog slikarstva u ovom kraju? Htjela bih posjetiti Hlebine i osjetiti boje na platnima koje pričaju priče života, običaja i krajolika. Kažu da u svakom selu postoji umjetnik koji čuva tu tradiciju, a upoznati Podravinu želim i kroz ljude koji pjesmom, nošnjama i običajima prenose priču o svom kraju. Pajdaši su u Podravini svetinja, jer ovo je regija u kojoj se njeguju duboka i iskrena prijateljstva.

Zašto baš Podravina?

Možda zato što nije na prvoj stranici turističkih vodiča, ali baš zato mami. Htjela bih vidjeti gdje se to živi sporijim ritmom, gdje to priroda određuje dan, gdje se jede ono što raste u vrtu i gdje je gost primljen kao član obitelji.

"Mirisi, zvukovi, prizori i okusi ovog mjesta ostavit će neizbrisiv trag u vašem sjećanju. Serijal 'Posjeti me', koji možete pratiti na društvenim mrežama i stranicama Hrvatske turističke zajednice, savršeno prenosi taj doživljaj kroz četiri epizode koje vas vode na putovanje kroz srca i duše nekih od najljepših, često zaboravljenih dijelova Hrvatske."