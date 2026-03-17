Kakva utakmica: Sporting s 5:0 izbacio senzaciju Lige prvaka

Nogometaši Sportinga postali su prvi četvrtfinalisti Lige prvaka nakon spektakularnog preokreta protiv Bodo/Glimta. U uzvratu osmine finala u Lisabonu slavili su 5:0 nakon produžetaka i tako nadoknadili 0:3 poraz iz prve utakmice u Norveškoj.

Strijelci za portugalsku momčad bili su Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Javier Suárez, Maximiliano Araújo i Rafael Nel, čime je okončana europska priča norveškog kluba koji je bio najveće iznenađenje ove sezone.

Bodo/Glimt je ligašku fazu završio na 23. mjestu, ali se zahvaljujući gol-razlici uspio probiti u nokaut-fazu. Ondje je izbacio prošlogodišnjeg finalista Inter s ukupnih 5:2 i izborio osminu finala, a nakon prve utakmice protiv Sportinga bio je na pragu četvrtfinala. Ipak, u Lisabonu je uslijedio potpuni slom.

Sporting je od početka nametnuo ritam i jasno dao do znanja da ide po preokret. Već u trećoj minuti Trincão je propustio veliku priliku, a domaćini su nastavili pritiskati. Nagrada je stigla u 34. minuti kada je Inácio glavom nakon kornera zabio za 1:0. Gosti su ipak pred odlazak na odmor mogli šokirati domaćine, no Bjørtuft je nakon kornera pogodio gredu, a lopta se odbila u vratnicu i izašla iz gola.

U nastavku je Sporting dodatno pojačao pritisak. U 61. minuti Suárez je pobjegao obrani i asistirao Gonçalvesu za 2:0, a potpuni povratak u utakmicu stigao je u 78. minuti kada je nakon VAR provjere dosuđen kazneni udarac. Siguran s bijele točke bio je Suárez za 3:0 i izjednačenje u ukupnom rezultatu.

Domaćini su mogli sve riješiti i prije produžetaka, ali je Nuno Santos u 83. minuti pogodio vratnicu. Ipak, pitanje pobjednika riješeno je već na početku dodatnog vremena. Araújo je u 92. minuti preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora zabio za 4:0, a konačnih 5:0 postavio je Nel u sudačkoj nadoknadi drugog produžetka.

Sporting je tako izborio četvrtfinale nakon jedne od najvećih večeri u klupskoj povijesti, dok je bajka Bodo/Glimta završila u Lisabonu.