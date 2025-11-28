KAKO JE „BLACK FRIDAY“ STIGAO U HRVATSKU I ove godine iskoristite odlične popuste u prodavaonici Yamaha

Crni petak ili „Black Friday“ se tradicionalno održava četvrtog petka u studenom, dan nakon američkog Thanksgiving day-a (Dana zahvalnosti). Nastao je osamdesetih u Sjedinjenim američkim državama i pretvorio se u najveći shopping dan u godini.

U pravilu traje samo jedan dan sa popustima i do 70% i zbog toga su pred trgovinama nerijetko bile scene stampeda, jer su iz iskustva kupci znali, da već poslijepodne u trgovinama ostanu prazne police, a tih artikala sa najvećim popustima bude samo za one najbrže, a najstariji crni petak u Hrvatskoj održava se još od 2012. u Splitu u prodavaonici Yamaha (Pribudić-Borčić d.o.o.) u Kranjčevićevoj ulici.

Djelatnik tvrtke, Nikša Borčić nam je rekao:

- Gledajući videa o tom shopping ludilu u Americi predložio sam da i mi napravimo taj „Crni petak“ sa popustima od 70% na kacige koje su nam ostale par godina na lageru, i sve kacige su se prodale isti dan i tako je započelo. Nije mi palo na pamet da će cijeli idući tjedan prijatelji i poznanici zadovoljnih kupaca dolaziti i tražiti ima li još robe na tolikom popustu. Iduće godine, kupci su se vraćali cijeli prosinac. Tako da smo već 2014. spojili Crni petak i Božićni popust, a 2016. godine smo „spustili“ popuste sa 70% na 50%, jer je bilo puno nezadovoljnih kupaca koji nisu znali da Crni petak traje samo jedan dan i izašli bi razočarani, praznih ruku. Tako smo stekli povjerenje kupaca koji nam se tradicionalno vraćaju svake godine i kupuju sve što je na 50%, čak i ono što im u tom trenutku i ne treba.

Na moje veliko iznenađenje, nekoliko godina kasnije, Crni petak je stvarno stigao i u Hrvatsku.

2016. godine Black Friday popuste su uglavnom imale samo informatičke tvrtke koje su pratile svjetske trendove.

2017. godine Crni petak je započeo je u dijelu trgovina odjećom i obućom, ali je doživio veliki fjasko jer su prodavači nudili popuste od 20-30%, a neki su netom prije podizali cijene, što je kasnije regulirano zakonom o isticanju najniže cijene u proteklih 30 dana.

Pravi boom nastao je 2018. godine kada su se u akciju Black Friday uključili i trgovački centri, međutim, počeo se rastezati na Black weekend, pa na Black week, što je dobro, da se izbjegnu ludnice kao u Americi, a neki trgovci su reklamirali Black Friday čak i iza nove godine.

Mi ove godine imamo dodatni Black Friday popust, ali samo na jedan dan, kao u Americi, tako ćemo ove godine svu „mesh“ prozračnu ljetnu kolekciju staviti u pola cijene, čak i onu najnoviju.

Sve jet kacige "IZ IZLOGA" u pola cijene, pa će tu priliku moći iskoristiti samo najbrži.