Kako je Bar Split postao najpoželjnija blagdanska destinacija za sladokusce i ljubitelje koktela

U blagdanskoj atmosferi smještenoj u elegantnom ambijentu Hotela Ambasador, Bar Split donosi savršenu ponudu za uživanje u raskošnim slasticama i koktelima. Mirisi domaćih kolača, raskošna blagdanska dekoracija i pažljivo birani okusi stvaraju toplu atmosferu koja poziva na druženje, opuštanje i stvaranje nezaboravnih trenutaka.

Zvjezdani kolači za blagdane

Ukusom i izgledom oduševljavaju kolači poput Forest Magic s bogatom čokoladom i vanilijom, Santa’s Secret s osvježavajućim notama malina te Vanilla Snow s laganom vanilija kremom. Za ljubitelje orašastih okusa tu su Golden Walnut i Sweet Gift, koji spajaju hrskavi i kremasti užitak. Cijene kolača kreću se od 4 do 13 eura, a svaki zalogaj popraćen je jednim od najljepših pogleda sa Zapadne obale.

Winter kokteli koji grijaju

Bar Split nudi više od deset zimskih koktela s kreativnim nazivima poput Forbidden Treat, Honey I’m Home i Angel’s Tear. Svaki koktel je savršeno izbalansiran spoj toplih začina, orašastih nota, kremastih tekstura i čokoladnih akcenata, koji svaki gutljaj čine malim prazničnim ritualom.

Torte za vaš blagdanski stol

Za one koji žele slatki završetak blagdanske gozbe, na raspolaganju su premium torte po cijeni od 45 eura. Potrebno ih je naručiti dan ranije u baru hotela, kako bi i kod vaše kuće okusi Bara Splita bili dio vašeg svečanog menija - raskošni, bogati i pripremljeni s posebnom pažnjom.

Tea Time – blagdanski predah

U ovom blagdanskom mjesecu možete uživati i u svakodnevnom Tea Time-u s dvije kombinacije etažera s tri kata kolača, uz izbor pića. Bilo da želite opuštajući trenutak uz šampanjac ili kratki predah s kavom i različitim okusima čajeva, Bar Split nudi savršeni odmor uz blagdanske delicije.

Nova blagdanska ponuda je poziv na druženje, uživanje i stvaranje dragih uspomena. Ako tražite djelić blagdanske čarolije, ovdje ćete je zasigurno pronaći.

Više informacija o cijeloj ponudi pronađite na linku.