Kako izabrati izvođača solarne elektrane? Pročitajte na što posebno treba obratiti pažnju!

Interes za solarnim elektranama u Dalmaciji iz godine u godinu raste. Sve više kućanstava odlučuje se na ulaganje u vlastitu proizvodnju električne energije, no ključna odluka dolazi prije samog početka radova – IZBOR IZVOĐAČA. Na tržištu postoji mnogo tvrtki, ali razlike u kvaliteti i pristupu mogu biti značajne. Evo nekoliko smjernica kako prepoznati pouzdanog partnera za svoj projekt.

Iskustvo na tržištu

Prvo pitanje koje trebate postaviti jest koliko dugo je tvrtka prisutna na tržištu. Izgradnja Solarne Elektrane je kompleksan posao, gdje je potrebno obratiti pažnju na mnoštvo detalja vezanih za administrativni dio i samu montažu prvenstveno radi sigurnosti, a i povećane efikasnosti same elektrane. Tvrtke s višegodišnjim iskustvom iza sebe imaju stotine projekata i provjerenih referenci.

Lokacija tvrtke

Mjesto sjedišta izvođača često se zanemaruje, ali je vrlo važno. Ako je tvrtka u vašoj blizini, komunikacija je jednostavnija, a i kasniji servis ili intervencije moguće je riješiti puno brže.

Recenzije i preporuke

Internet recenzije najbolji su pokazatelj zadovoljstva prethodnih klijenata. Pouzdana tvrtka imat će niz pozitivnih iskustava koja se mogu provjeriti na javnim platformama.

Odnos prema klijentima

Brzina odgovora u fazi prodaje često puno govori. Tvrtka koja se odmah javi, spremna je izaći na teren i napraviti detaljnu analizu, pokazuje ozbiljnost i profesionalan pristup.

Način naplate

Naplata je vrlo važan pokazatelj ozbiljnosti izvođača. Neke firme traže veliki avans već pri samom potpisu ugovora – na to treba gledati s oprezom, jer klijent u tom trenutku još nije dobio nikakav konkretan rad niti opremu, a ni ne poznaje dobro izvođača. Dobra praksa je da se manji avans uplati pri potpisu, a veći dio iznosa tek nakon što je oprema isporučena i montaža završena.

Mnoge firme dodatno naplaćuju već nakon predaje zahtjeva za trajni pogon, iako od tog trenutka do izdavanja Potvrde za trajni pogon može proći i do dva mjeseca. U tom razdoblju često se pojave komplikacije s HEP-om koje izvođač mora riješiti. Zato je velika prednost ako izvođač predviđa da se zadnji dio naplate vrši tek nakon što je izdana Potvrda za trajni pogon i kada je cjelokupna dokumentacija uredno zatvorena.

Takav model – manji avans pri ugovoru, glavnina nakon montaže i završni dio tek po dobivanju Potvrde za trajni pogon – daje klijentu sigurnost da će posao biti doveden do kraja, a izvođača motivira da sve administrativne i tehničke faze odradi uredno i bez odgađanja.

Usporedba ponuda

Kod usporedbe ponuda nemojte gledati samo cijenu. Provjerite radi li se o istoj snazi sustava i usporedite koje se komponente nude. Najisplativija ponuda nije nužno najjeftinija, nego ona s kvalitetnim uređajima najnovije generacije, koji jamče dugotrajnost i sigurnost ulaganja.

Pri odabiru izvođača vrijedi znati da na tržištu postoje firme s različitim pristupom, a među provjerenima je i SES Croatia iz Kaštela. Više od 5 godina iskustva i stotine realiziranih projekata diljem Dalmacije jamstvo su da posao neće stati na pola puta. Klijenti tvrtke cijene brzu komunikaciju, korektan način naplate tek nakon završetka cijelog procesa i činjenicu da koristi isključivo materijale renomiranih svjetskih proizvođača. Uz solarne elektrane, SES Croatia specijalizirana je i za dizalice topline, čime nudi kompletna energetska rješenja za domove i tvrtke.

