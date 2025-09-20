Kako će Hrvatska ratna mornarica odgovoriti na izazove 21. stoljeća?

Upravo će se o izazovima Hrvatske ratne mornarice u 21. stoljeću razgovarati na panelu „Hrvatska ratna mornarica – nastanak, razvoj i budućnost“, koji se održava 22. rujna u 18 sati u Domu HV-a „General-bojnik Ivo Jelić“ u Splitu. Organizator je Sveučilište obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“.

Panel okuplja stručne govornike: aktualnog zapovjednika Hrvatske ratne mornarice kontraadmirala Damira Dojkića, bivšeg zapovjednika HRM-a, umirovljenog kapetana fregate Milu Čatlaka, prvog zapovjednika Prvog odreda pomorskih diverzanata HRM-a, te povjesničara prof. dr. sc. Antu Nazora, ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

Teme panela

Govorit će se o okolnostima nastanka Hrvatske ratne mornarice tijekom Domovinskog rata i njezinim prvim zadaćama, poput prebacivanja vojnika morem u najtežim danima obrane. Bit će riječi i o diverzantskim postrojbama i njihovoj ulozi u ranim fazama rata, kao i o razvoju mornarice kroz naredna desetljeća – od improviziranih sredstava do profesionalne i tehnički opremljene komponente Oružanih snaga.

Na diskusiji će govoriti i o modernizaciji i aktualnim projektima obnove postojećih i nabave novih brodova, kao i o uvođenju suvremenih tehnologija i sustavnom ulaganju u ljudske resurse. Istaknut će se važnost obrazovanja mladih časnika i pomorskih stručnjaka, čije znanje i vještine čine temelj buduće sigurnosti Republike Hrvatske.

Sveučilište obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“

Događaj će moderirati dr. sc. Ivan Burazin s Instituta za sigurnosne i obrambene studije Sveučilišta „Dr. Franjo Tuđman“. Upravo to Sveučilište sa sjedištem u Zagrebu i Splitu za postaje mjesto za visoko obrazovanje i znanstveno-istraživačka aktivnosti za potrebe sustava domovinske sigurnosti i obrane u Republici Hrvatskoj. Kroz studij vojnog pomorstva obrazuje i nove generacije časnika za HRM, a čime izravno doprinosi modernizaciji i razvoju mornarice.

Na kraju panela predviđena je i rasprava u kojoj će publika moći postavljati pitanja govornicima i uključiti se u razgovor o budućnosti Hrvatske ratne mornarice. Organizatori naglašavaju da je događaj otvoren za sve građane, osobito studente, te da održavanje panela u tjednu obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice daje cijelom susretu dodatnu simboliku.